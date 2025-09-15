IU rechaza la venta de plazas del antiguo Cinturón Verde al margen del Plan de Movilidad Urbana Sostenible

Archivo - Aparcamiento municipal de Cinturón Verde Oviedo en el barrio de Ciudad Naranco. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo ha expresado este lunes su "total desacuerdo" con la decisión del Ayuntamiento de vender las plazas de aparcamiento del antiguo Cinturón Verde al margen del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) actualmente en tramitación.

El portavoz, Gaspar Llamazares, ha explicado en nota de prensa que estas plazas "deben mantenerse como parte del patrimonio público para favorecer la creación y consolidación de aparcamientos disuasorios municipales para avanzar hacia una nueva movilidad".

"Resulta además absurdo que se planifique la creación de nuevos aparcamientos disuasorios privados cuando ya existen estas plazas públicas en el Cinturón Verde que podrían aprovecharse para tal fin", ha abundado el edil.

Sostiene Llamazares que mantenerlas en manos públicas es "fundamental" para garantizar un control municipal sobre la movilidad y para proteger el patrimonio público de Oviedo. "Vender estas plazas públicas es un grave error que pone en riesgo la eficacia de las políticas de movilidad sostenible que necesitamos. El Ayuntamiento debería priorizar la gestión pública de estos espacios para impulsar aparcamientos disuasorios que faciliten la reducción del tráfico en el centro y favorezcan una ciudad más accesible y respetuosa con el medio ambiente", ha dicho.