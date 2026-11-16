IU reclama avances para La Vega y recuerda que parte de la nueva propuesta municipal ya se había acordado

Archivo - 20260205f9b6e43d42027b6475c8d61b52f5533f.jpg - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo considera que la propuesta del Ayuntamiento para intercambiar aprovechamientos urbanísticos con el Ministerio de Defensa sobre los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega no plantea medidas nuevas, sino que recupera parte de los acuerdos alcanzados con la formación al inicio del mandato. Por ello, ha reclamado a las administraciones que concreten el futuro del recinto y pongan en marcha los proyectos pendientes.

La coalición ha recordado que ya había defendido reducir el número de viviendas previstas dentro de La Vega, trasladar parte de la edificabilidad a otras zonas de la ciudad y destinar todas las viviendas a alquiler asequible. IU considera que estas condiciones permitirían compatibilizar la recuperación del patrimonio industrial con las necesidades de vivienda de Oviedo.

En una nota de prensa enviada este lunes, la formación ha señalado que el intercambio urbanístico no resuelve la falta de definición sobre el futuro del recinto. En concreto, señala que todavía no se conocen los usos que tendrá cada espacio ni el calendario para desarrollar los proyectos. Su portavoz, Gaspar Llamazares, ha advertido de que "La Vega es demasiado importante para Oviedo como para seguir acumulando anuncios sin avances efectivos".

IU también ha destacado la importancia de La Vega para la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, por las posibilidades que ofrece para crear nuevos espacios culturales y públicos. Por ello, reclama al Ayuntamiento, al Principado y al Ministerio de Defensa que aceleren las negociaciones y adopten decisiones concretas para desbloquear la recuperación de la antigua fábrica.