IU reclama un impulso institucional decisivo a la candidatura para la Agencia Estatal de Salud Pública

OVIEDO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha instado a la Alcaldía de Oviedo para que, en coordinación con la Presidencia del Principado de Asturias, impulse gestiones directas ante el Gobierno central en defensa de la candidatura de la ciudad para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública.

Según ha señalado el portavoz de IU-Convocatoria, Gaspar Llamazares, el objetivo es dar el impulso definitivo para que Oviedo sea la sede elegida.

"Estamos ante una oportunidad estratégica para Oviedo y para Asturias. Contamos con las condiciones técnicas, el entorno institucional y el capital humano necesarios para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública. Ahora es el momento de una implicación política clara y decidida por parte de todas las administraciones para que esta candidatura llegue a buen puerto", ha explicado Llamazars .

Desde IU-Convocatoria por Oviedo reiteran nuestro compromiso con una política de salud pública "fuerte, descentralizada y al servicio del interés general", y con el aprovechamiento de esta oportunidad para reforzar el papel de Oviedo como ciudad de referencia en el ámbito sanitario, económico y científico.

A través de una nota de prensa, la coalición ha recordado que la sede de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública se conocerá el próximo 17 de febrero, como parte de la estrategia de desconcentración de instituciones del Estado hacia las comunidades autónomas.

Oviedo, junto con otras siete ciudades pertenecientes a otras tantas comunidades autónomas, ha presentado su candidatura cumpliendo los requisitos exigidos en materia de superficie, comunicaciones, seguridad, habitabilidad del entorno y, de manera "muy destacada", de inmediata puesta en marcha de las instalaciones.

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, se abre ahora un periodo "decisivo" de informes e iniciativas ante el Ministerio de Sanidad y ante el conjunto de instituciones que pueden contribuir a conformar la decisión final, en un plazo improrrogable de veinte días. "Es ahora cuando Asturias y Oviedo deben hacer valer, al máximo nivel, la idoneidad y las posibilidades de su candidatura ante los ministerios de Sanidad y de Administraciones Públicas", ha insistido Llamazares.