IU urge al Ayuntamiento a adquirir los murales de José Vivancos para exponerlos al público

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha pedido este martes al Ayuntamiento que agilice los trámites para hacerse con los murales del artista local José Vivancos que durante años estuvieron expuestos en el pub Pick-Up de la ciudad.
En una nota de prensa, el portavoz Gaspar Llamazares ha señalado que el Ayuntamiento "tiene ante sí una oportunidad única" al abrirse la posibilidad de "garantizar" la exposición pública de estos murales como parte del patrimonio cultural de la ciudad.
Estos murales retratan a 25 personalidades de la Asturias de los años ochenta del siglo XX y estuvieron durante más de tres décadas tras la barra del conocido pub de ocio. Su propietario ha mostrado su voluntad de cederlos a una institución pública para que puedan ser vistos por la ciudadanía, pero hasta ahora no se ha concretado una solución definitiva.
Para Llamazares, "estos murales son una obra de gran valor artístico y un testimonio de la vida social y cultural de Oviedo". "Una vez mostrado el interés por parte del equipo de gobierno, hay que agilizar su cesión y exponerlos públicamente para permitir que la ciudadanía los conozca y disfrute, y para reforzar la candidatura de Oviedo a Capitalidad Cultural Europea al mostrar nuestra riqueza patrimonial contemporánea", ha dicho.