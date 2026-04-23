IU urge al Gobierno local a activar la actualización de las líneas de transporte urbano con participación real

La concejala de IU-Convocatoria por Oviedo, Cristina Pontón y el portavoz de la formación, Gaspar Llamazares. - IU

OVIEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha trasladado este jueves su preocupación por el creciente descontento ciudadano con el servicio de transporte urbano, al tiempo que ha emplazado al equipo de gobierno a cumplir el acuerdo presupuestario de 2026 y activar "de manera inmediata" la actualización de las líneas con participación social, sindical y política.

Según ha señalado la concejala Cristina Pontón existe "un malestar generalizado" y un aumento de las quejas procedentes de asociaciones vecinales, personas usuarias y de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. A ello se suma, han indicado, la preocupación expresada por el comité de empresa de TUA tras la reunión mantenida este miércoles, que evidencia "problemas relevantes en el funcionamiento del servicio en algunas líneas".

En este sentido, Pontón ha advertido de la necesidad de abordar la situación con un enfoque participativo, mientras que el portavoz municipal de la formación, Gaspar Llamazares, ha defendido que "un pacto como el alcanzado debe tener como pilar fundamental la participación social, sindical y política", al considerar que sin ese componente "cualquier propuesta nacerá coja y alejada de las necesidades reales de la ciudadanía".

Asimismo, IU ha insistido en reforzar líneas y frecuencias, especialmente en las líneas C, D, E y J, donde, a su juicio, los problemas son "más graves y evidentes".

Llamazares ha criticado además que el proceso actual "no se está abordando de la manera adecuada", al no garantizar la participación de movimientos vecinales, personas usuarias ni de la plantilla del servicio. "Se está limitando el enfoque a criterios empresariales y técnicos, lo cual resulta claramente insuficiente", ha señalado.

Por último, el portavoz ha reclamado al equipo de gobierno que dé cumplimiento al compromiso adquirido en el acuerdo presupuestario, al asegurar que llevan "meses esperando una propuesta concreta" para la actualización del transporte público. "El gobierno municipal está arrastrando los pies y no termina de dar el paso", ha afirmado.

IU-Convocatoria por Oviedo ha reiterado así su llamamiento a actuar "con celeridad" ante un problema que afecta a la vida cotidiana de miles de personas, presentar el plan comprometido y abrir un proceso real de diálogo con todos los actores implicados.