La IV Carrera solidaria Ruta 091 de la Policía Nacional destina su beneficio a la Asociación Síndrome de Down

Presentación de la carrera solidaria de la Policía Nacional Ruta 091. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional presentó este jueves la cuarta edición en Asturias de su carrera solidaria "Ruta 091". Esta iniciativa deportiva y benéfica, organizada por la Jefatura Superior de Policía de Asturias con la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo, tendrá lugar el próximo domingo 31 de mayo. En esta ocasión el beneficio de la misma irá destinado a la Asociación Síndrome de Down.

La "Ruta 091" es un circuito de carreras solidarias que la Policía Nacional organiza en diversas ciudades de España para ayudar a los colectivos más desfavorecidos.

El jefe Superior de la Policía Nacional de Asturias, Jorge Ignacio Moreno Amatriain presentó la carrera y asegura que la misma "refleja el ADN una vez más del Cuerpo Nacional de Policía como institución, que primero de todo y en su consideración de servicio público tiene en la atención a la ciudadanía su absoluta prioridad y dentro de la misma a los colectivos más vulnerables que son lo más importante para este servicio policial".

Moreno Amatrain animó a toda la ciudadanía a participar en la prueba que presentará tres modalidades para todos los públicos con salida y meta situadas en la calle Uria (a la altura de la bandera). A las 11.30 está prevista la Carrera Inclusiva: Un circuito de 700 metros diseñado para personas de todas las condiciones físicas o discapacidades; a las 11.45 la Carrera de Menores: Destinada a niños y niñas menores de 12 años, con un recorrido de 700 metros y a las 12 la Carrera Principal: Con una distancia de aproximadamente 2.200 metros, permite la modalidad de "Correr o Caminar", abierta a todo tipo de participantes.

El plazo de inscripción ya se encuentra abierto con un coste de 12 euros (incluye camiseta conmemorativa y bolsa del corredor). El registro debe realizarse online a través de la web oficial https://ruta091.com hasta alcanzar el cupo máximo de participantes. Además, existe la posibilidad de colaborar mediante el "Dorsal Cero" para quienes deseen realizar una donación sin participar en la carrera.