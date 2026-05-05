La Agencia Espacial Española avisa de que el espacio es ya "un campo de batalla" y cree que España está preparada

1084097.1.260.149.20260505142624 El presidente de AESMIDE, Gerardo Sánchez, el delgado de la Agencia Española Espacial, Juan Carlos Sánchez, el secretario general del CNI, Luis García , en la Jornada Seguridad y Defensa 'Innovación y visión estratégica', a 5 de mayo de 2026, en Madrid. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El director de la Agencia Espacial Española (AEE), Juan Carlos Cortés, ha avisado de que el espacio y el ciberespacio son ya "un campo de batalla" y ha señalado que España está preparada para alcanzar una soberanía autonómica en este ámbito. "El futuro ya está aquí", ha declarado.

"El espacio es un espacio de batalla, ya se da por asumido desde hace cinco o seis años, entra en cualquier planeamiento militar", ha trasladado este martes en la inauguración de la 'II Jornada de Seguridad y Defensa Global: innovación y visión estratégica', organizada por Europa Press, junto al secretario general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Luis García Terán, y el presidente de AESMIDE, Gerardo Sánchez Revenga.

Así se ha expresado al ser preguntado por si el espacio podría terminar convirtiéndose en un campo de batalla en futuros conflictos. Ante ello, Cortés ha augurado que "el futuro ya está aquí", alegando que el uso del espacio "ya es parte de la guerra del siglo XXI" puesto que "las batallas se están librando principalmente en ciberespacio y en espacio": "No son acciones tan espectaculares ni tan estridentes, pero ya están dentro de la guerra".

"Algunos dicen que el espacio se mueve a la velocidad de la relevancia, lo lento se convierte en irrelevante 'ipso facto'. Necesitamos procesos de toma de decisión mucho más ágiles, más eficientes, más efectivos, y esto lo proporciona el espacio", ha exigido, instando a integrar la ciberseguridad espacial y a potenciar la innovación. "Espacio y ciberespacio van de la mano como una prioridad nacional", ha aseverado.

En este sentido, ha asegurado que España está preparada para dicho paso, precisando que se está trabajando para tener esa soberanía autonómica en algunas capacidades que "no van a venir de fuera" y que, por ende, han de tenerse "nacionalmente"; tales como la obtención de inteligencia desde el espacio o comunicaciones satelitales seguras y resilientes, entre otros.

Para Cortés la apuesta "inmediata" es, en primer lugar, "dominar el conocimiento" y "saber qué está pasando" para, posteriormente, a medio plazo, "convertir ese conocimiento en una capacidad de decisión, de protección y de respuesta", con el objetivo de "elevar la influencia de España en la definición de las políticas europeas de regulación, de sostenibilidad, de transporte y de seguridad espacial".

"Desde la agencia impulsamos capacidades nacionales de acceso al espacio, fortaleciendo la autonomía industrial y la contribución española al acceso, tanto europeo como nacional independiente, que está condicionado por la industria americana; así como la participación española en procesos europeos", ha defendido.

Así las cosas, ha abogado por aprovechar el "impulso" que, a su juicio, está dando España, para consolidar al país como uno de los actores estructurales del sistema espacial europeo. "Tenemos unas empresas de primer orden. Estamos expandiendo la modernización de capacidades que ya hay a día de hoy y desarrollando algunos programas tractores como la Constelación Atlántica y pronto la Constelación Atlántica Plus", ha celebrado.

EVITAR LA SORPRESA OPERACIONAL Y GANAR ESCALA EUROPEA

Cuestionado por cómo ha cambiado la forma de entender la defensa desde el punto de vista del espacio, Cortés ha indicado que la economía espacial "afecta a casi todas las personas", lamentando que "el ciudadano medio no es consciente de la importancia y de la relevancia que tiene el espacio".

Precisamente, ha detallado que uno de los retos que tiene la AEE es hacer "tangibles" los beneficios del espacio a la sociedad española. Al hilo, ha reivindicado que la presencia del espacio para la defensa "no es discutible".

"El entorno astropolítico pone de manifiesto la necesidad de potenciar y adquirir capacidades de vigilancia, de maniobras en el espacio y de sostenibilidad orbital. Necesitamos evitar la sorpresa operacional. El reto es ganar escala europea y no solo capacidad nacional", ha sentenciado.

ECOSISTEMA INDUSTRIAL "INTEGRADOR"

De su lado, el presidente de la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas de España y otros Estados (AESMIDE), Gerardo Sánchez Revenga, ha apelado a la conformación de un ecosistema industrial "integrador" que permita a las compañías tractoras y a las pequeñas empresas "convivir".

Asimismo, ha hecho un llamamiento para "proteger el tejido indutrial" de las de menor tamaño, "ayudarlas a competir y a participar" en los procesos de contratación, también europeos. "Si tenemos dinero y no podemos obtener recursos, no vale de nada: a las pequeñas empresas les interesa ese cambio", ha resumido.

Además, el presidente de AESMIDE ha alabado la "magnífica logística" de la cadena de suministros española, tanto a nivel civil como militar. Sánchez Revenga ha sintetizado su intervenión en que "sin industria no hay autonomía, sin innovación no hay estrategia y sin colaboración no hay músculo".