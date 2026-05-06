Cómo estudiar una oposición en 2026: rutina, método, horas de estudio y errores que conviene evitar

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Empezar a estudiar una oposición suele despertar siempre las mismas dudas: por dónde empezar, cuántas horas dedicar al estudio, cómo organizar los repasos y qué método seguir para avanzar de forma eficaz sin perder la motivación con el paso de los meses.

Aunque cada oposición tiene sus particularidades, la experiencia de los preparadores coincide en una idea clave: aprobar no depende solo de acumular horas frente al temario. La diferencia entre quienes progresan y quienes se bloquean suele estar en la "calidad del estudio, la regularidad, la planificación de los repasos y el uso adecuado de test y simulacros".

Así lo confirma el equipo docente de MasterD, centro especializado en la preparación de oposiciones, que explica que el número de horas debe adaptarse tanto perfil del opositor como al tipo de prueba e insisten en que la constancia y la calidad pesan más que el volumen.

A partir de la experiencia de sus preparadores, estos son los elementos que conviene tener en cuenta para construir un plan de estudio realista y sostenible en 2026.

POR DÓNDE EMPEZAR A ESTUDIAR UNA OPOSICIÓN DESDE CERO

El primer paso al preparar una oposición es entender qué exige el proceso selectivo y cómo se va a organizar el trabajo a medio plazo.

Antes de comenzar, conviene:

analizar la extensión y estructura del temario

identificar el tipo de examen (test, desarrollo, supuestos prácticos o pruebas físicas)

analizar el tiempo disponible para el estudio y el punto de partida del opositor (si se trata de una persona que retoma el estudio después de años o ya tiene hábito o experiencia previa)

definir un calendario inicial por fases

fijar objetivos semanales alcanzables

Una buena planificación desde el inicio implica establecer metas pequeñas y medibles ayuda a mantener la motivación durante los primeros meses, cuando todavía no se perciben resultados visibles. En este punto, los expertos recuerdan: "La oposición no funciona como una carrera de velocidad, sino como una carrera de fondo".

CÓMO ORGANIZAR UN PLAN DE ESTUDIO REALISTA Y SOSTENIBLE

Una rutina equilibrada combina avance de temario con sesiones de repaso desde las primeras semanas. El objetivo es consolidar lo aprendido y detectar errores antes de que se acumulen.

De forma orientativa, los expertos recomiendan dedicar entre un 50% y un 60% del tiempo al estudio de nuevos contenidos, un 20%-30% a repasos estructurados y el resto a la realización de test. Un ejemplo de planificación semanal basado en esas recomendaciones sería este:

Tabla

Siguiendo esta lógica, primero se avanza, pero sin perder de vista lo ya estudiado. A medida que el temario crece, también debe crecer el peso de los repasos. De lo contrario, el opositor puede tener la sensación de avanzar mucho, pero llegar a la fase intermedia con demasiados contenidos olvidados o poco consolidados.

En el caso de los test, los preparadores recomiendan introducirlos de forma regular. Lo habitual es hacer una prueba semanal, normalmente al final de la semana, con preguntas sobre el contenido nuevo y, cuando ya proceda, sobre temas de repaso.

CUÁNTAS HORAS HAY QUE ESTUDIAR AL DÍA PARA PREPARAR UNA OPOSICIÓN

Una de las preguntas más frecuentes entre los opositores es cuántas horas deben estudiar cada día. Sin embargo, no existe una cifra única válida para todos los perfiles.

Desde MasterD recuerdan que el tiempo diario depende del tipo de oposición, del volumen del temario, de la dificultad de las pruebas y del hábito previo de estudio.

Como referencia orientativa, según el perfil opositor:

opositores sin hábito de estudio pueden comenzar con 2 horas diarias, 5 días a la semana

tras consolidar la rutina, pueden ampliar a 6 días semanales

perfiles con mayor experiencia pueden trabajar alrededor de 5 horas diarias, 6 días a la semana

La clave, según los preparadores, está en no confundir cantidad con calidad. Un opositor que estudia menos horas, pero mantiene una rutina constante, repasa de forma estructurada y corrige sus errores puede avanzar mejor que otro que acumula muchas horas sin planificación.

También el tiempo total de preparación varía según la dedicación. Como media general, los expertos sitúan la preparación en torno a tres años cuando la dedicación es parcial y entre un año y medio y dos años cuando la dedicación es completa.

QUÉ MÉTODO DE ESTUDIO FUNCIONA MEJOR PARA PREPARAR UNA OPOSICIÓN

En cuanto al método, no puede afirmarse que exista una única fórmula válida para todos los opositores. Entran en juego múltiples factores, como el tipo de prueba, la extensión del temario, el tiempo disponible y la forma de aprendizaje de cada persona. Aun así, la investigación en psicología cognitiva sí ha identificado algunas técnicas con mayor respaldo que otras. Una revisión publicada en 2013 en Psychological Science in the Public Interest otorgó una alta utilidad a las pruebas de práctica y a la práctica distribuida, dos estrategias que estudios y revisiones posteriores han seguido situando entre las más eficaces para favorecer la retención y el aprendizaje a largo plazo.

La primera es la práctica con test o pruebas de práctica, que consiste en ponerse a prueba para intentar recuperar activamente la información estudiada, en lugar de limitarse a releer el temario.

La segunda es la práctica distribuida, que consiste en espaciar el estudio y los repasos en el tiempo, en lugar de concentrarlos en sesiones muy intensas y aisladas.

En la práctica, estos métodos no funcionan como compartimentos separados. Un opositor puede estudiar un tema con esquemas propios, repasarlo de forma espaciada y comprobar después su dominio mediante test o preguntas de recuerdo.

De hecho, según la experiencia de los preparadores de MasterD, elaborar materiales propios y resumir activamente los contenidos, aunque exige más esfuerzo inicial que una lectura pasiva, facilita a la larga una comprensión más profunda del temario y mejora la retención a largo plazo.

CÓMO TRABAJAR REPASOS, TEST Y SIMULACROS DURANTE LA PREPARACIÓN

Independientemente del método elegido -o la combinación de ellos-y de las horas dedicadas al estudio, para que el contenido se consolide, el opositor necesita volver sobre lo estudiado, comprobar qué recuerda y entrenar poco a poco el formato de examen.

Los repasos permiten reforzar los conocimientos adquiridos y corregir a tiempo conceptos mal asentados. Los test, por su parte, ayudan a detectar errores concretos y a medir si el estudio está siendo realmente efectivo. Los simulacros cumplen una función distinta: reproducir las condiciones del examen para entrenar tiempos, presión y estrategia.

El peso de cada una de estas tareas cambia según el momento de la preparación. De forma orientativa, la planificación suele organizarse así:

Fase inicial

60-70% teoría

20-30% repasos

10% test

Fase intermedia

30-40% teoría

aumento progresivo de repasos y test

Fase final

predominio de repasos

simulacros completos en condiciones reales

En la fase inicial, el opositor construye la base: comprende el temario, elabora materiales propios y empieza a familiarizarse con los test. En la fase intermedia, el reto cambia: ya no se trata solo de estudiar contenidos nuevos, sino de relacionarlos, retenerlos y comprobar si realmente se dominan.

La fase final debe centrarse en rendir. En ese momento, los simulacros completos cobran más importancia porque permiten entrenar el tiempo, la presión, el orden de respuesta y la estrategia de examen.

MasterD distingue entre las pruebas de varios temas, que pueden formar parte de los repasos, y el simulacro real, entendido como una recreación lo más fiel posible del examen oficial. Este último debería introducirse cuando el contenido ya está estudiado, en la recta final, pero con margen suficiente para analizar resultados y reforzar los puntos débiles.

ERRORES MÁS FRECUENTES AL PREPARAR UNA OPOSICIÓN (Y CÓMO EVITARLOS)

En una oposición, muchos bloqueos no aparecen por la dificultad del temario, sino por una mala organización del estudio. Al principio es fácil confundir avanzar con aprender: se encadenan temas, se acumulan horas y la sensación puede ser positiva. El problema llega después, cuando los repasos no han tenido espacio suficiente y los test muestran que parte de lo estudiado no estaba asentado.

Evitarlo exige revisar cómo se estudia: si el plan es sostenible, si los test sirven para detectar errores, si los repasos están previstos desde el inicio y si también se entrena la estrategia de examen. Estos son algunos de los fallos más habituales y la forma de corregirlos:

Tabla

CÓMO MANTENER LA CONSTANCIA DURANTE MESES DE PREPARACIÓN

Mantener la constancia es uno de los mayores retos al preparar una oposición, sobre todo cuando los resultados tardan en llegar y el esfuerzo diario todavía no se refleja en una mejora clara.

Ese desgaste suele aparecer con más fuerza en la fase intermedia. Para entonces, el opositor ya ha avanzado una parte importante del temario, pero aún no lo domina con seguridad. Los test pueden ofrecer resultados irregulares, surge la sensación de estancamiento y el cansancio acumulado empieza a pesar.

Para superar esta etapa suele resultar útil:

mantener objetivos semanales realistas

ajustar el ritmo al cansancio acumulado

evitar comparaciones con otros opositores

reforzar los repasos estructurados

analizar los resultados de los test sin interpretarlos como un fracaso

recordar el objetivo final y el motivo por el que se empezó

Desde la experiencia docente de MasterD, además del estudio, la gestión emocional es un factor clave. El entorno de apoyo, la motivación propia, la claridad del objetivo y la capacidad de sostener el esfuerzo influyen de forma decisiva en la continuidad del proceso.

CUÁNDO PUEDE AYUDARTE UNA ACADEMIA EN LA PREPARACIÓN DE UNA OPOSICIÓN

Aunque es posible preparar una oposición de forma autónoma, el acompañamiento durante el proceso puede facilitar la organización del estudio, mejorar la constancia y reducir la incertidumbre habitual en una preparación larga.

En el caso de MasterD, el centro destaca una preparación estructurada, personalizada y flexible, en la que el equipo docente y de orientación acompaña al opositor en la organización de su estudio y adapta la planificación a sus circunstancias personales y a las exigencias de la prueba.

Ese seguimiento semanal permite ajustar el plan de forma continua, detectar dificultades antes de que se acumulen, marcar objetivos a corto plazo y ofrecer una referencia clara de progreso. Bien utilizado, no se trata solo de controlar si el alumno cumple, sino de mejorar la calidad del estudio y reforzar el compromiso con la planificación.

Además de ese acompañamiento, MasterD incorpora recursos formativos como vídeos explicativos, clases y talleres de técnicas de estudio, especialmente útiles al inicio de la preparación para asentar una base sólida de trabajo. A ello se suma la integración progresiva de herramientas de Inteligencia Artificial en su sistema, con desarrollos propios que comienzan con un profesor virtual, concebido como un apoyo adicional dentro del proceso de preparación.

De este modo, la propuesta de MasterD combina planificación, seguimiento y acompañamiento docente, orientación metodológica y recursos tecnológicos para que el opositor pueda sostener el ritmo de estudio durante todo el proceso y logre ver resultados.