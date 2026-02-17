Las IV Jornadas de Cine 'Bioética desde otras miradas' analizan en Gijón la enfermedad terminal, edadismo y adolescencia

OVIEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las IV Jornadas de Cine 'Bioética desde otras miradas', organizadas por el Comité de Ética para la Atención Sanitaria con la colaboración del Ayuntamiento de Gijón, los hospitales de Jove, Cruz Roja y Cabueñes y el Colegio de Enfermería del Principado, analizan este año la enfermedad terminal, el edadismo y la adolescencia. El objetivo es arrojar luz sobre estas cuestiones y buscar puntos de encuentro en el análisis de situaciones complejas.

En esta edición, según informa el Principado, están previstas tres proyecciones que abordarán un tema relacionado con la salud. Posteriormente se abrirá un espacio de debate compartido, con la participación del público y de profesionales sanitarios expertos en la materia. Todas las proyecciones son de acceso gratuito y la primera tendrá lugar mañana, a las 18.00 horas, en el Centro Municipal Integrado de La Arena de Gijón.

El largometraje elegido para abrir las jornadas es 'Las alas de la vida' (Toni Canet, 2007), un documental en el que un médico con una enfermedad neurodegenerativa en fase terminal registra sus últimos días y su lucha por una muerte digna. La posterior mesa redonda contará con la participación de Eveline Nicolaita Colacel, MIR de Medicina Familiar y Comunitaria; Ana García Rodríguez, psicóloga, y Carmen Moraño Fernández, médica de Cuidados Paliativos. Coordinarán el debate la geriatra del Hospital de Cruz Roja Beatriz García y la médica de familia Luz María Miranda.

El segundo título, que podrá verse el 18 de marzo, será 'Elsa y Fred' (Michael Radford, 2014), una obra sobre las personas mayores y la felicidad. En el coloquio estarán la pediatra jubilada Adela Fernández Rodríguez, el residente de Medicina Interna Luis Oricheta y la geriatra María Amparo Rodríguez Piñera. Como moderadoras actuarán la oftalmóloga del Hospital Universitario de Cabueñes Rita de la Cruz y la enfermera del SAMU-Asturias Elena Rionda.

Las jornadas se cerrarán el miércoles 22 de abril con el pase de 'Cobardes' (José Corbacho y Juan Cruz, 2025), un largometraje que se acerca al problema del acoso escolar. En la mesa redonda estará Lola Ayllón Borreguero, estudiante de segundo de Bachillerato, y representantes del profesorado y de los equipos técnicos.