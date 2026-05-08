Javier Cámara llega a Avilés: cómo ver gratis al doble ganador del Goya en el Palacio Valdés

Archivo - El actor Javier Cámara posa con el Premio a Mejor Actor Protagonista de una Serie por 'Yakarta' en la alfombra roja de los premiados en los Premios Feroz 2026, en el Pazo da Cultura, a 24 de enero de 2026, en Pontevedra, Galicia (España). Los P - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra de Cine de Avilés ha organizado para el próximo viernes, 15 de mayo, un encuentro con el actor y director Javier Cámara para repasar su trayectoria profesional. La cita tendrá lugar a las 20.00 horas en el Teatro Palacio Valdés y la entrada será libre hasta completar el aforo.

El intérprete, ganador de dos premios Goya, conversará con la periodista y subdirectora de la Cátedra de Cine de Avilés, Paula Ponga, en una actividad que busca retomar el diálogo entre los profesionales del sector audiovisual y el público.

Cámara ha obtenido el galardón de la Academia de Cine como mejor actor protagonista por 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' (2014) y como mejor actor de reparto por 'Truman' (2016). Asimismo, el Ministerio de Cultura de España le ha otorgado la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2022. Durante el encuentro, el público podrá profundizar en su carrera, que incluye películas como 'Torremolinos 73', 'Hable con ella', 'La mala educación' o 'La vida secreta de las palabras', además de series de televisión como '7 vidas', 'The Young Pope', 'Vota Juan' o 'Yakarta'.