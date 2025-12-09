Javier Sáenz de Jubera, nuevo presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en Asturias

Eva Rodríguez y Javier Sáenz de Jubera. - APD

OVIEDO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en Asturias ha aprobado el nombramiento de Javier Sáenz de Jubera, actual presidente de TotalEnergies Electricidad y Gas en España, como presidente de APD en Asturias, en sucesión de Eva Rodríguez. Javier Sáenz de Jubera ha indicado que este nombramiento le supone una "grandísima satisfacción" y con el orgullo de representar a "una región con un gran potencial tecnológico, económico, social y humano y, por tanto, que juega y debe jugar un papel fundamental en el mapa empresarial y directivo actual".

Nacido en la localidad asturiana de Mieres hace 68 años, Javier Saénz de Jubera es ingeniero de Minas, economista y Máster en Dirección de Empresas. Inició su andadura profesional en la Universidad de Oviedo en el departamento de Electricidad y Electrónica Industrial. Durante los siguientes 10 años, desarrolló su carrera en Hunosa. En 1992 se incorporó a EDP ocupando cargos de alta dirección, hasta su incorporación como presidente de TotalEnergies en diciembre de 2020.

Durante su trayectoria profesional ha ocupado diferentes responsabilidades en distintos organismos del sector, como consejero de REE, OMEL, Naturgas o en el ámbito de las comunicaciones como Telecable y Retecal. Su larga y brillante trayectoria de 46 años ligada al sector de la energía ha culminado con su etapa al frente de la comercializadora de Electricidad y Gas de TotalEnergies desde 2020.

En estos últimos años, Sáenz de Jubera ha liderado una de las etapas más desafiantes de TotalEnergies, su transformación en una compañía multienergías global integrada, comprometida con proporcionar una energía más asequible, más disponible y sostenible al mayor número de personas posible.

La semana pasada se hacía pública su próxima jubilación en TotalEnergies el 31 de diciembre, afrontando la presidencia de APD como un nuevo y prometedor reto: "He desarrollado toda mi carrera profesional en esta tierra y siempre me he sentido profundamente comprometido con su progreso social, económico y humano. Poder, ahora, seguir haciéndolo desde una organización como APD, es un verdadero honor. También, por supuesto es un reto y una responsabilidad. Espero que todo lo aprendido en estos años, mi experiencia de gestión en grandes compañías como TotalEnergies, aporte a la organización y ayude a impulsar la actividad empresarial del Principado".

Tras este nombramiento, Eva Rodríguez, consejera delegada de Hijos de Luis Rodríguez y presidenta de APD en Asturias durante estos últimos cuatro años, pasará a ser Presidenta de Honor de la Asociación en el Principado.