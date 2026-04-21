La JGPA pide al Principado crear un portal digital único del Patrimonio Cultural de Asturias, con todos los BIC

Comisión de Cultura - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos con representación en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) han aprobado este martes con sus votos solicitar al Gobierno asturiano la creación un portal digital único del Patrimonio Cultural de Asturias, donde se centralice la información sobre todos los bienes de interés cultural (BIC) visitables, promoviendo su difusión nacional e internacional.

Ha sido en la comisión de Cultura, Política Llingüística y Deporte de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA). La petición figuraba en uno de los puntos de la proposición no de ley presentada por el PP y defendida por el diputado José Luis Costillas.

El resto de puntos también han sido aprobados por todos los grupos con la excepción de Vox, que se ha abstenido. Así, el Parlamento asturiano solicita también al Ejecutivo regional actualizar el Registro de Bienes de Interés Cultural de Asturias, garantizando que en cada ficha conste expresamente el régimen de visitas, .

También piden garantizar el cumplimiento efectivo del deber de visita pública previsto en la legislación estatal y autonómica, especialmente en aquellos BIC que hayan recibido subvenciones o ayudas públicas para su conservación, así como establecer un régimen mínimo homogéneo de apertura, que asegure al menos un número mínimo mensual de jornadas de visita pública y publicidad clara y accesible de horarios y condiciones.

Por último, la Junta General solicita impulsar un programa específico de inspección y seguimiento, a través de la Consejería competente en materia de cultura, para verificar el cumplimiento del régimen de acceso público.