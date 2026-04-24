Joaquín Pajarón regresa a León con 'Filososidra'

Joaquín Pajarón, en un espectáculo - JOAQUÍN PAJARÓN

OVIEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El humorista asturiano Joaquín Pajarón llevará a León su último espectáculo, 'Filososidra', el próximo 17 de mayo. Será a las 20.30 horas en el Auditoria Ciudad de León. Las entradas están a la venta desde este jueves 23 de abril.

La cita supone su regreso a León tras su última visita en 2021, donde ofreció doble función con entradas agotadas. En aquella ocasión, protagonizó una anécdota memorable al actuar más de hora y media tras romperse el tendón de Aquiles nada más salir al escenario.

'Filososidra' combina humor cercano, reflexión y situaciones cotidianas con el sello del humor asturiano. Es un monólogo donde la vida cotidiana se mira con lupa "pero una lupa asturiana, en un chigre y con un culín de sidra al lao", según señalan desde la organización.

Son las reflexiones de "un paisano en la barra, ese lugar donde todo se comenta, todo se analiza y todo se arregla con humor, con sidra y con un poco de repunancia, palabra asturiana imprescindible para entender el mundo", según destacan.

Originario de Oviedo (nació en 1978), con infancia en Valle (Piloña), Pajarón es un referente del humor en Asturias. Sus espectáculos suelen estar repletos de anécdotas y guiños a la vida y cultura asturiana. Es muy popular por sus vídeos en Internet y conocido por su presencia en televisión. Además de sus espectáculos y el podcast 'Radio Pajaronia', también es actor y participa en películas, series y programas radiofónicos.