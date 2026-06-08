Joel García (CAC Asprocon) propone duplicar la inversión regional en infraestructuras y menos burocracia

El presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon), Joel García, en el Hotel de La Reconquista. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon), Joel García, ha sido reelegido este lunes en el cargo durante la Asamblea General y Electoral de la patronal, celebrada en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, donde ha reclamado un incremento progresivo de la inversión productiva en infraestructuras hasta alcanzar el 6% del presupuesto regional, duplicando el 3% histórico pactado actualmente.

"Hemos conseguido algo histórico con la firma del 3% del presupuesto regional en materia de inversión en infraestructuras, pero tenemos que ir pidiendo más porque ha aumentado la recaudación y han aumentado los presupuestos", ha señalado en declaraciones a los medios. En este sentido, ha advertido que "el mantenimiento de aquello que hemos construido sigue necesitando dinero para trabajar, para que no se nos venga abajo", por lo que pedirá al Gobierno de Asturias que los tenga en cuenta en la próxima concertación para alcanzar dicho 6% de forma progresiva.

García ha recordado que el sector de la construcción aporta cerca del 7% del PIB regional y genera empleo para más de 27.000 asturianos, reivindicando que "la construcción no es un problema, es parte de la solución". Ha garantizado que desde la patronal mantendrán una actitud de "diálogo, colaboración y lealtad institucional, pero también firmeza" frente al Ejecutivo autonómico. "Las sociedades que prosperan no son las que consumen su patrimonio ni lo endeudan, sino las que lo mantienen, lo mejoran y lo amplían para las siguientes generaciones", ha señalado.

Durante el proceso electoral también se ha ratificado a los presidentes de los distintos grupos de la organización: María Calvo Carvajal continuará al frente del Grupo de Promotores; José Antonio Seijo Veiguela presidirá el Grupo de Contratistas, y Guzmán Veiga Pastor hará lo propio en el Grupo de Industria y Servicios. García ha celebrado el clima de "unidad, consenso y responsabilidad" en el que se ha desarrollado el proceso, destacando que "en los tiempos que vivimos, eso tiene un enorme valor".

MEDIDAS FRENTE AL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

El líder de la patronal asturiana ha situado la vivienda como "uno de los mayores desafíos sociales de nuestro tiempo" y ha exigido soluciones "pragmáticas, rápidas y eficientes" que huyan de la burocracia. El reelegido presidente ha calificado de "insoportable" la carga burocrática actual, denunciando que existan proyectos estratégicos que esperan años por una autorización. Para atajarlo, ha propuesto la simplificación de trámites, la reducción de plazos y una mayor digitalización, recordando de manera específica la reclamación histórica de implantar el aval electrónico. Sobre el derecho al tanteo anunciado la pasada semana por el Ejecutivo asturiano, García ha apuntado que "exigirá enviar más papeles".

García también ha instado a "alzar la voz" en Europa ante normativas que endurecen la construcción. "No para de llegar más burocracia, más requisitos, plantean endurecer el código técnico de la edificabilidad, plantea endurecer más la construcción de viviendas pasando a ser casi Passivhaus, eso es una norma que viene de Europa y hay que pararlo ya", ha remarcado.

El reelegido presidente ha defendido aumentar la oferta mediante más suelo finalista, mayor agilidad urbanística y una mejor coordinación entre administraciones, además de revisar los módulos de vivienda protegida para ajustarlos a los costes reales de construcción; y la lanzado una propuesta concreta: "¿Por qué no se aumenta la edificabilidad de todos los solares?".

"Tenemos un problema de intervencionismo en algunos aspectos", ha afirmado. En cuanto a la declaración de zonas tensionadas, García ha dicho que "las bases no están lo suficientemente justificadas". "Hemos metido 400 alegaciones; ahí, en esas 400, en alguna tendremos razón", ha apostillado.

Al ser preguntado por la capacidad de la construcción para asumir un mayor ritmo de edificación, García ha asegurado que el sector "puede afrontar lo que se le exija" y "el sector es un sector perfectamente adaptado a los picos de trabajo". Además, ha apuntado que ya se buscan vías como "traer inmigración controlada de otros países". No obstante, ha aclarado que la falta de mano de obra sigue siendo "un problema importante" por la ausencia de relevo generacional, por lo que ha abogado por captar y formar a los jóvenes a través de herramientas como la Fundación Laboral de la Construcción.