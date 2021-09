Jornada de Puertas Abiertas en Laboral Ciudad de la Cultura, este domingo

Habrá visitas guiadas, talleres infantiles, acceso a exposiciones y al ensayo de una obra teatral

Laboral Ciudad de la Cultura celebrará este próximo domingo una Jornada de Puertas Abiertas con visitas guiadas, talleres y actividades especiales gratuitas.

Ese día, entre otras cosas, habrá visitas guiadas a las 10.30, 12.30, 16.30 y 18.30 horas a espacios como la Sala de Pinturas, la Biblioteca de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales 'Jovellanos' y los talleres del C.I.F.P. La Laboral.

También se realizarán proyecciones del recorrido guiado en varios pases durante toda la jornada en el Paraninfo, según una nota de prensa de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias.

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, por su parte permanecerá abierto ese día de 11.00 a 19.00 horas, donde se pueden visitar las exposiciones Liquid Ground de Enar de Dios Rodríguez y Años Luz: Mécaniques Discursives de Fred Penelle y Yannick Jacquet.

Además, en el Patio Barroco habrá un encuentro poético con Nacho Atienza y el alumnado de la ESAD a las 12.00 y 17.00 horas y el Teatro de la Laboral acogerá a las 19.30 horas Dreaming Juliet de Elefante Elegante, una obra incluida en el proyecto Camino Escena Norte en la que Romeo y Julieta no han muerto y su principal obstáculo a su relación no es la oposición de sus familias, si no las adversidades de las rutinas del mundo contemporáneo.

El público también podrá ver, de la mano de Camino Escena Norte, el montaje del espectáculo de esta compañía, a las 11.30 y 13.00 horas, y asistir al taller para público adulto vinculado a la obra, Cuerpo/Espacio/Objeto: la creación escénica de Elefante Elegante a partir de Shakespeare, a las 12.00 horas.

El público familiar puede participar en el taller Cocinamos con IGP Ternera Asturiana a las 11.30 y 17.30 horas y habrá un escape room a las 12.30 y 17.00 horas para público infantil de 6 a 12 años, con las plazas ya agotadas.

Para todas las actividades las plazas son limitadas. Se puede consultar el detalle de la programación en la web de Laboral Ciudad de la Cultura. La Cocina de la Laboral también ofrece un menú especial el domingo y diversas opciones de picoteo.