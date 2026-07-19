Una jornada de puertas abiertas permitirá el 24 de julio participar en una excavación arqueológica en La Campa Cueiru. - UNIOVI

OVIEDO 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación LLABOR _ Social LANDScapes de la Universidad de Oviedo celebrará el próximo 24 de julio una jornada de puertas abiertas en el yacimiento arqueológico de La Campa Cueiru, en el marco de la campaña de excavaciones que desarrolla durante este mes en este enclave histórico del Camín Real de la Mesa.

La actividad, que se desarrollará entre las 11.00 y las 14.00 horas bajo el formato de la Escuela de Territorio, incluirá talleres participativos para todas las edades. Las personas asistentes podrán convertirse en "arqueólogos por un día" y colaborar en algunas tareas de excavación, además de conocer cómo se recuperan, identifican e interpretan los materiales hallados durante los trabajos arqueológicos.

La Escuela de Territorio convierte el patrimonio y la investigación en espacios de aprendizaje compartido, con la participación de la comunidad en la generación y transmisión del conocimiento sobre su territorio.

La Campa Cueiru es uno de los enclaves históricos más relevantes del Camín Real de la Mesa. Las investigaciones desarrolladas en los últimos años han permitido documentar distintas fases de ocupación del lugar y aportar nuevas evidencias sobre el posible origen medieval de la histórica feria de Cueiru, uno de los espacios de intercambio comercial más antiguos conocidos en el noroeste peninsular.

La participación es gratuita, aunque es necesario confirmar la asistencia llamando al 622 643 317 (Piri) o escribiendo a asociacionllabores@gmail.com. La organización recomienda acudir con ropa cómoda, calzado adecuado para terreno de montaña y agua, y ofrecerá comida a todas las personas participantes.

La campaña arqueológica de Cueiru está impulsada por el grupo de investigación LLABOR _ Social LANDScapes de la Universidad de Oviedo y cuenta con la colaboración de la Asociación LLABORES, la Xunta de Montoubu y la Parroquia Rural de Taxa. Los trabajos reciben el apoyo de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias, del Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Agencia Estatal de Investigación y el proyecto ENCOMI, y del programa europeo Interreg Sudoe, mediante el proyecto CulturMonts.