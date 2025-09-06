Las Jornadas de la Mujer de la Asociación Pedro Menéndez se celebrarán del 9 al 20 de septiembre en Avilés

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa de las Mujeres de Avilés será el escenario el próximo martes, 9 de septiembre, del acto inaugural de las Jornadas de la Mujer organizadas por la Asociación Pedro Menéndez, con una conferencia a cargo de la edil socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Marisa Ponga titulada 'Igualdad en el municipio: qué significa y para qué sirve', que comenzará a las 19.00 horas.

El ciclo continuará el lunes 15 de septiembre en el Palacio de Valdecarzana, con una mesa redonda sobre la soledad no deseada en la mujer, a cargo de Cani Guardado, presidenta de la Asociación 'Amiganza' de personas mayores de Avilés.

La clausura de las jornadas tendrá lugar el sábado 20 de septiembre, a las 12.00 horas, en el Parque del Muelle. El acto incluirá una representación teatral a cargo de la actriz y escritora Dulce Victoria Pérez, autora de las colecciones infantiles 'Ratonchi y Picotera'. Tras la función, el público podrá disfrutar de una mini espicha acompañada por la música en directo de la violinista ucraniana Anna.

Con esta programación, la Asociación Pedro Menéndez pone el foco en distintos aspectos relacionados con la igualdad y la realidad social de las mujeres, combinando conferencias, debate y actividades culturales. El objetivo de las jornadas, señalan a través de una nota de prensa, es promover la concienciación en torno a la igualdad efectiva, prevenir la soledad y el aislamiento, y fomentar espacios de encuentro, cooperación y reconocimiento del papel de la mujer en la sociedad.