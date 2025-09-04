José Ignacio Sanz, nombrado CEO de la actividad de comercialización de electricidad y gas de TotalEnergies

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía TotalEnergies ha designado a José Ignacio Sanz CEO de la actividad de comercialización de electricidad y gas. Sanz releva en el cargo, desde el 1 de septiembre, a Tom Van de Cruys, anterior CEO de TotalEnergies Electricidad y Gas España.

José Ignacio Sanz (1968) es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Inició su carrera profesional en el Reino Unido participando en proyectos de innovación. Se incorporó a TotalEnergies en España en el año 2000 y desde entonces ha ocupado diversos puestos en las áreas de electricidad y gas y de exploración y producción de hidrocarburos dentro de la Compañía.

Ha sido director general en diferentes filiales en Estados Unidos, Bolivia y Australia. En la sede central en París ha ocupado el cargo de vicepresidente de Marketing de GNL y previamente asumió funciones como presidente, director general y country chair en India. Desde septiembre de 2023, José Ignacio Sanz ha desempeñado el rol de CEO en la comercializadora de luz y gas en Bélgica.

"Asumo mis nuevas responsabilidades en un entorno desafiante dentro del contexto energético español; y lo hago ilusionado y convencido de que el equipo que vengo a liderar está más que preparado para desarrollar nuevas soluciones que ayuden al consumidor a realizar su transición energética, que es también la nuestra como Compañía", ha dicho Sanz.