Jové (Vox) denuncia más de 4,4 millones en impagos en Vipasa y tacha de "saco sin fondo" el programa 'Alquilámoste'

El diputado regional de Vox Asturias, Javier Jové, durante la rueda de prensa de este jueves en la Junta General. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General, Javier Jové, ha denunciado este jueves que los inquilinos de Vipasa acumulan más de 4,4 millones de euros en impagos, una situación que ha calificado de "desastre económico", y ha advertido de que el nuevo programa autonómico de movilización de vivienda vacía, Alquilámoste, puede convertirse en "un saco sin fondo" para las arcas públicas

Jové ha cargado en rueda de prensa contra el programa promovido por el Gobierno asturiano y cuya puesta en marcha lidera el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico (IU-Convocatoria), y ha denunciado la "nefasta gestión" del parque de viviendas públicas del Principado antes de poner en marcha "otro experimento".

Ha afirmado que el Gobierno regional "no puede entrar en nuevas aventuras" cuando el parque público actual, con 9.600 viviendas, presenta "un panorama desastroso". Según los datos recibidos por Vox este mismo jueves en respuesta a una solicitud de información realizada por el grupo parlamentario, "los inquilinos del señor Zapico deben a los asturianos 4.489.000 euros", ha dicho, de los que 1,1 millones corresponden a suministros impagados. "Hay 1.572 morosos que no pagan ni la luz ni el agua, con una media de 718 euros por cabeza", ha denunciado.

El diputado ha añadido que "2.645 inquilinos, el 30% del total, no pagan el alquiler". "Tenemos casos de personas que llevan ocho y nueve años sin pagar y deudas de más de 39.000 euros", ha asegurado, denunciando un "desastre económico" incompatible con la puesta en marcha de un nuevo programa.

A los impagos, Jové ha sumado "graves problemas de convivencia". Vox señala que, del total de viviendas, 306 están ocupadas, 118 asaltadas, 114 presentan conflictos vecinales, además de ocho ocupaciones ilegales de garajes y cinco enganches ilegales. "El camarada Zapico es incapaz de gestionar el parque que ya tiene", ha insistido.

Respecto a Alquilámoste, que prevé un cupo inicial de 150 viviendas en toda Asturias, Jové ha cuestionado su diseño, sus criterios territoriales y las condiciones para los propietarios, a los que dice "el Principado pagará un 30% menos del valor de mercado y con una actualización ligada al índice de garantía de competitividad, que sube la mitad que el IPC".

Ha calificado el programa como "un nuevo saco sin fondo" y ha advertido de que, tomando como referencia experiencias similares de otras comunidades como el País Vasco, "el Principado podría acabar asumiendo unos 4.000 euros por vivienda y año, incluso en el mejor escenario". Jové cree que las condiciones del programa incentivarán la morosidad, más aún si "se prorroga la prohibición de desahucios".

El diputado ha reiterado la apuesta de Vox por la vivienda en propiedad y ha acusado al Gobierno asturiano de fomentar "el caos en el mercado del alquiler" y "la 'inkiocupación' masiva de viviendas". "Antes de meterse en nuevas historias, el consejero debería resolver el drama que ya existe en Vipasa", ha insistido.