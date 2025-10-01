El Jovellanos reabre sus puertas y abre nueva temporada con el Premio Jovellanos, 'Memoria de la Nisal'

Presentación del Premio Jovellanos 'Memoria de la Nisal', de la compañía Adrián Conde, que se representará en el teatro Jovellanos de Gijón. - DIVERTIA GIJÓN

"Es una montaña rusa emocional", afirma Conde sobre representar la obra en el teatro

GIJÓN, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El teatro Jovellanos de Gijón arrancará su nueva temporada, el próximo día 4, con la obra ganadora del Premio Jovellanos, 'Memoria de la Nisal', de la compañía Adrián Conde.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa, el jefe de programación del coliseo gijonés, Antonio Criado, acompañado del presidente de Divertia, Oliver Suárez, el codirector y productor, Adrián Conde, y la codirectora, Gema de Lis.

Conde, por su parte, ha explicado que va a ser la primera vez que represente una obra en el Teatro Jovellanos, a lo que ha destacado la "alegría" que supone para él, además de ser una responsabilidad "muy grande".

"Es una montaña rusa emocional", ha asegurado, al tiempo que ha señalado que es su primer espectáculo exclusivamente para público adulto. "Todo esto es un aprendizaje para mí", ha asegurado.

De Lis, por su lado, ha resaltado que toda la experiencia de creación ha sido una "maravilla". Sobre el texto de la obra, escrito por Ernesto Is, ha destacado que está "muy bien construido", con todo tipo de conflictos.

Ha apuntado, también, que en este día harán un ensayo casi general y ha agregado que tienen "muchísimas ganas" de que el público vea el trabajo de todos estos meses. Ha señalado, en este sentido, que ganaron el premio el pasado marzo y en abril empezaron con toda la preproducción. Asimismo, ha remarcado que tiene ganas de estrenar.

La obra es una historia atemporal, que va de los secretos que muchas veces a veces guardamos con el objetivo de proteger y nos entra la duda de si saber esa verdad o que nos oculten esa verdad nos ayuda o no.

Suárez, en su caso, ha felicitado a la compañía por la obra y por su "gran trabajo" para ponerla en escena. Ha augurado, ligado a ello, que el teatro estará lleno.

Ha señalado, también, que tras un mes cerrado el teatro por las obras de climatización se reabre con el Premio Jovellanos, a lo que seguirá en este trimestre gospel, magia y casi 40 funciones, que pondrán el broche a este 30 aniversario de la reapertura del Jovellanos.

Además, ha indicado que es un año en el que el Coliseo gijonés va consolidando su número de espectadores. Sobre ello, ha remarcado que este primer semestre, según los últimos, han registrado un tres por ciento más de afluencia.

Ya en el año 2024, el teatro, por primera vez, recuperó las 100.000 entradas (113.000), mientras que, con respecto al año 2023, supuso un incremento de un 23 por ciento.

De igual modo, ha señalado que ha crecido la asistencia por parte de los abonados año tras año, además de resaltar la implicación de los más jóvenes.