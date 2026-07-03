Jóvenes de EAPN piden en Mieres políticas efectivas que acaben con el ciclo de la pobreza

Encuentro Estatal de Participación Juvenil: Rompiendo el ciclo de la pobreza - EAPN

OVIEDO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad asturiana de Mieres ha acogido, del 1 al 3 de julio, el 'VIII Encuentro Estatal de Participación Juvenil: Rompiendo el ciclo de la pobreza', organizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España), en colaboración con EAPN Asturias.

Cerca de setenta jóvenes en riesgo de pobreza o exclusión social de la práctica totalidad del Estado se han reunido en el Edificio de Investigación del Campus Universitario mierense para abordar la transmisión intergeneracional de la pobreza y la desigualdad de oportunidades que atraviesa la juventud en España, según ha informado EAPN en nota de prensa.

El acceso a la vivienda, la garantía de ingresos y la falta de empleos dignos, la salud mental y la lucha contra la discriminación y la aporofobia han sido los temas que han centrado las dinámicas del Encuentro. En concreto, en materia de vivienda, se ha pedido regular el mercado para limitar la acumulación en pocas manos y favorecer el acceso a la vivienda habitual. Además, se han solicitado apoyos específicos para menores tutelados y extutelados, como medida para evitar situaciones de sinhogarismo y exclusión residencial.

Sobre empleo, se han denunciado las dificultades de acceder a empleo dignos, estables y que permitan desarrollar un proyecto de vida. En este sentido, se han exigido políticas que vinculen el empleo con el acceso a la vivienda, reducir la excesiva burocracia, -especialmente la que afecta a personas migrantes-, para facilitar la incorporación al mercado laboral, revisar los convenios colectivos al menos cada dos años para adaptarlos al coste real de la vida, e incluir desde el SEPE la obtención del permiso de conducir cuando sea necesario para conseguir un empleo.

La salud mental ha sido uno de los temas recurrentes en los Encuentros de EAPN-ES. En esta ocasión, las personas participantes han recordado que esta problemática no puede seguir tratándose como una cuestión individual, sino que viene asociada a las condiciones de precariedad, presión social y a las dificultades económicas que atraviesa la juventud, con un enorme impacto sobre su bienestar emocional.

Bajo este análisis, se han trasladado a las instituciones medidas específicas como la implantación de programas públicos de terapia familiar, mayor promoción de la salud mental desde los centros educativos y reforzar el sistema público de salud incorporando más profesionales.

Por último, se ha trabajado sobre la problemática de la discriminación como factor que limita oportunidades y genera y profundiza situaciones de exclusión.

Estas propuestas trabajadas por los jóvenes participantes han sido recogidas por la directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI del Gobierno del Principado de Asturias, Nuria Rodríguez, y por la directora general del INJUVE, Margarita Guerrero, en un diálogo institucional que ha puesto el broche a las jornadas.

En declaraciones a medios, Nuria Rodríguez ha puesto en valor la experiencia y la participación de la juventud. "Las personas jóvenes tienen muy claro cuales son sus necesidades y cómo tienen que involucrarse en la vida social y política para seguir reivindicando mejoras en sus condiciones de vida", ha dicho.

En la misma línea, la directora general del INJUVE ha reconocido la posibilidad que ofrece el Encuentro de EAPN-ES para "escuchar el conocimiento que emana de las personas jóvenes". "Para nosotras es fundamental recoger lo que se ha trabajado, trasladarlo a las Administraciones y seguir empujando en la mejora de las políticas públicas", ha explicado Margarita Guerrero.