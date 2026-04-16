Los jóvenes quieren quedarse en Asturias, pero no confían en poder hacerlo a corto plazo, según Compromiso XXI

Reyes Ceñal - EUROPA PRESS

OVIEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes universitarios del Principado quieren quedarse en Asturias, pero no confían hacerlo a corto plazo. Esa es una de las conclusiones de un informe elaborado por Compromiso Asturias XXI que ha sido presentado este jueves ante los medios de comunicación por parte de la directora general de la asociación, Reyes Ceñal.

El objetivo del trabajo es conocer y visibilizar las necesidades y expectativas de futuro profesional de los jóvenes universitarios asturianos tanto en el territorio del Principado de Asturias, como en otras Comunidades Autónomas o en el extranjero. Para la elaboración del informe se han analizado 681 respuestas (el 60,5% de mujeres).

Si bien el 61,38% de los jóvenes desean quedarse en Asturias tras finalizar sus estudios, el 30,4% no cree que vaya a encontrar empleo en el Principado en ese plazo.

Un 56% de los encuestados se plantean la posibilidad de irse a otra comunidad autónoma y un 44% directamente al extranjero. "No es un rechazo a Asturias, es la búsqueda de un ecosistema más competitivo", ha apuntado Reyes Ceñal.

Las principales motivaciones para irse de Asturias las encuentran en las condiciones laborales y retribuciones (71,8%), la proyección laboral (68,1%), vivir otras experiencias (61,8%) y formación (40,2%). En cuanto a lo que más pesa para quedarse en Asturias destacan los vínculos personales (87%), la calidad de vida (75%) y la naturaleza (36,4%).

En cualquier caso, el 92,8% de los encuestados dicen que si se van de Asturias lo harían con la intención de volver. El resto se marcharía sin intención de regresar.

SECTORES

El sector público (44,93%) supera ligeramente al privado (43,32%) como opción preferida, un intercambio de posición con respecto a los datos de 2025.

"El sector público crece como refugio ante la incertidumbre laboral", es una de las conclusiones del informe elaborado por Compromiso XXI.

"Asturias no compite hoy por retener talento solo en salario, sino en proyectos profesionales completos: trayectoria, autonomía, aprendizaje continuo y condiciones de vida compatibles con expectativas vitales", señala el trabajo, que también se refiere al "desajuste estructural" entre las expectativas profesionales de los jóvenes asturianos y la estructura del mercado laboral regional.

A los encuestados también les han preguntado por los factores más valorados en una oferta laboral. El más importante es el buen ambiente de trabajo, seguido por la conciliación, retribución y estabilidad, con diferencias de género. Las mujeres priorizan el buen ambiente de trabajo y los hombres valoran más la retribución y la conciliación.