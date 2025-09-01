Juan Antonio Pérez Simón, XXX Premio Asturmanager al Empresario del Año

OVIEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Club Asturmanager ha concedido al empresario astur-mexicano Juan Antonio Pérez Simón el XXX Premio Asturmanager al Empresario del Año, con el que quiere reconocer su exitosa trayectoria empresarial y su estrecho vínculo con su tierra natal, donde ha promovido inversiones industriales, inmobiliarias y turísticas además de una intensa actividad social y cultural que demuestra su implicación con el futuro y el progreso del Principado.

Juan Antonio Pérez Simón (Turanzas, Llanes, 1941) es licenciado en Contaduría Pública (Ciencias Económicas) y completó su formación en México como corredor de bolsa. En 1976 se asocia como accionista a Inversora Bursátil. Ese mismo año, su compañero de la bolsa de valores y socio principal de Inversora conforma un grupo de inversionistas y adquieren Galas de México, adentrándose en un proceso de diversificación mediante adquisiciones estratégicas en los sectores del comercio, el aluminio, el papel o la minería.

Durante los años 90, Pérez Simón jugó un papel decisivo en el proceso de privatización de la compañía telefónica mexicana TELMEX y es su visión y criterio el que impulsa la apuesta en México por la telefonía digital y de datos y el posterior desarrollo de la compañía Telcel.

Pérez Simón ha mantenido un estrecho vínculo con Asturias donde ha promovido inversiones industriales, inmobiliarias y turísticas además de una intensa actividad social y cultural que demuestra su implicación con el futuro y el progreso del Principado. Entre ellas destaca la entrega a la Junta General del manuscrito de la carta de Jovellanos al Marqués de Camposagrado y el depósito de varias obras de Luca Giordano, Joaquín Sorolla, El Veronés, John Phillip, Darío de Regoyos, Antonio María Equivel o Ramón Bayeu en el Museo de Bellas Artes de Asturias.

Pérez Simón es miembro del Patronato de la Fundación Princesa de Asturias en representación de su Fundación JAPS, patrono de la Fundación Amigos del Museo del Prado, la Fundación Museo Reina Sofía, el Consejo Internacional del Museo del Louvre o la Hispanic Society de Nueva York.

La entrega del premio se celebrará el próximo 7 de noviembre en el Palacio de La Riega de Gijón, con la participación de las principales autoridades de la región, representantes del entorno económico y empresarial, así como los socios del Club Asturmanager.

Previamente al acto de entrega, en reconocimiento de la especial relevancia del premiado y con motivo del XXX aniversario del Premio Asturmanager, Juan Antonio Pérez Simón y Montserrat Martínez López, presidenta del Club, serán recibidos por la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en el Salón de Recepciones del Consistorio.

Desde 1995 Asturmanager entrega este galardón con el que han sido reconocidos empresarios como Teresa Fernández Marniesse, Javier Sáenz de Jubera, Pablo Martín, Sabino García Vallina, Luis Adaro, Jacobo Cosmen, Patricia Urquiola, José Cardín, José Ramón Badiola, Consuelo Busto, Álvaro Platero, Luis Fernández Vega, el chef Nacho Manzano, Jose Manuel Fernández, Fernando Alonso, Tomás Casado, Francisco Rodríguez, y Belarmino Feito, entre otros.