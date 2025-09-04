Juan José Alonso Ordiales, renuncia a su acta de concejal del PSOE por motivos profesionales

Archivo - El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Juan José Alonso Ordiales. - EUROPA PRESS - Archivo

Le sustituirá en el cargo Ana Belén Murias Gómez, graduada en Relaciones Laborales y Gestión de Recursos Humanos

GIJÓN, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El edil del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Juan José Alonso Ordiales, ha formalizado este jueves su renuncia al acta de concejal, por motivos profesionales, ante la Secretaría General del Consistorio.

Según una nota de prensa del PSOE gijonés, Alonso Ordiales continuará desarrollando sus labores en la Dirección Económica y de Profesionales del Área Sanitaria V del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Tanto la Comisión Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Gijón como el Grupo Municipal Socialista le han agradecido su labor desempeñada desde el comienzo del mandato, en lo que fue el control de la acción de Gobierno dentro del área de Seguridad Ciudadana.

Al tiempo, reconocen su compromiso "en la construcción de un municipio más justo y de progreso bajo las siglas de un partido histórico", han destacado.

Asimismo, la renuncia de Juan José Alonso Ordiales se hará efectiva en el Pleno de la semana próxima mientras que se prevé que en la sesión plenaria del próximo mes de octubre tome el acta de concejala, en su lugar, la siguiente persona de la lista del PSOE gijonés para los comicios locales, Ana Belén Murias Gómez.

Murias Gómez es graduada en Relaciones Laborales y Gestión de Recursos Humanos y cuenta con un máster en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología aplicada.

Es técnica en Prevención de Riesgos Laborales y profesora interina de la Consejería de Educación del Principado. Además, preside la Asociación de Mujeres Empresarias y forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Empresas de Economía Social.