Juan Ponte defiende la responsabilidad social y ambiental como clave para el futuro de Asturias

OVIEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Agenda 2030, Juan Ponte, ha participado este miércoles en la II Jornada Empresa Inclusiva, donde ha destacado que "para que Asturias sea un paraíso natural tiene que ser socialmente responsable y medioambientalmente sostenible". Bajo esta premisa, ha defendido que las compañías deben entender los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como un elemento tractor y no solo como un cumplimiento normativo.

La jornada, celebrada en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo ha sido oganizada por la Fundación Vinjoy y financiada por la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos a través de la Dirección General de Agenda 2030.

El encuentro ha reunido a expertos y autoridades para debatir sobre el papel de las organizaciones en el cumplimiento de ODS. En la apertura institucional, además de Ponte, han participado Begoña López, gerente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa); el gerente de la Fundación Vinjoy, Adolfo Rivas, y un representante de la Universidad de Oviedo.

Todos los ponentes han destacado que la responsabilidad social no es solo una cuestión ética, sino una ventaja competitiva clave para el futuro de la comunidad. Ponte ha señalado que, en estos momentos, su dirección general colabora tanto con el Club de Calidad, como con la Fade, la Unión de Comerciantes o, las Cámaras de Comercio, para poner en valor ese modelo de empresa inclusiva.

"Los estudios que manejamos es que hay una buena parte de la empresa asturiana que entiende esta necesidad de reivindicar los objetivos de desarrollo sostenible como un elemento tractor. Todavía queda un gran trecho, pero es lo que nos toca y es lo que corresponde. Atrás quedó esta idea de que el negocio de los negocios es el negocio. Lo fundamental es, insisto una vez más, el valor social y el valor comunitario. Mejorar la vida de cualquier persona en condiciones de igualdad en nuestra comunidad autónoma", ha asegurado.