La juez envía a prisión al detenido por un doble apuñalamiento en un domicilio de Avilés

OVIEDO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -
El hombre que ha sido detenido por un doble apuñalamiento en Avilés ha sido trasladado al Centro Penitenciario de Asturias. Así lo ha decretado la jueza de refuerzo que presta sus servicios en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Avilés. Los hechos se produjeron en la noche del sábado. El arrestado habría herido a una mujer y a otro hombre.
Según información del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA), la orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza, se ha dictado de acuerdo con el Ministerio Fiscal.
En principio las diligencias se han abierto por lesiones agravadas del artículo 148.1 del Código Penal, por uso de arma, sin perjuicio de que dicha calificación pudiese modificarse a lo largo de la Instrucción.