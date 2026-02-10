La jueza imputa por homicidio por imprudencia a los responsables de la mina de Cerredo

Archivo - Efectivos de emergencias durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, el 31 de marzo de 2025 - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juzgado del municipio asturiano de Cangas del Narcea que investiga el accidente de la mina de Cerredo (Degaña) en el que murieron cinco operarios leoneses ha decicido imputar a los responsables de la explotación.

De esta manera, pasan a considerarse investigados por cinco delitos de homicidio por imprudencia el empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes', su esposa Ana María Rodríguez, su hijo Adrián Rodríguez y el director facultativo de la explotación, José Antonio Fernández Casillas.

El suceso se produjo en marzo de 2025 en una explotación de la compañía Blue Solving, en un espacio donde no tenía autorización para explotar carbón. Rodríguez Morán compró en 2021 los derechos mineros de la instalación en el proceso concursal de la compañía minera Astur Leonesa. Estaba entonces al frente de la empreas Combustibles Asturiana y Leonesa (Combayl).

La mina pasó de manos de Combayl a Blue Solving, una compañía en la que figuraba como dueño el hijo de Rodríguez Morán. El accidente se produjo por una explosión en la que fallecieron los cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.

Así, tras levantarse el secreto de sumario, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al procedimiento, a los cuatro investigados citados también se les imputa cuatro delitos de lesiones, así como un delito contra los derechos de los trabajadores.