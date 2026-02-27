Julia Calvet (Vox): "Nos dicen que Asturias gana población, pero no gana españoles, ni jóvenes, ni familias españolas"

La portavoz nacional de Juventud de Vox, Júlia Calvet, en Oviedo. - VOX

OVIEDO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Juventud de Vox, Júlia Calvet, denunció este viernes en Asturias, junto a la presidenta de Vox Asturias, Carolina López, la situación que atraviesan los jóvenes de la región. "Nos dicen que Asturias gana población, pero no gana españoles, no gana jóvenes ni gana familias españolas; está ganando inmigración".

En este sentido, ha advertido que Asturias "es actualmente la región más envejecida de España" y ha afirmado que el problema demográfico es consecuencia directa de "las políticas del bipartidismo".

Calvet ha alertado de que "cada mes alrededor de 50 jóvenes de entre 20 y 29 años abandonan Asturias por falta de oportunidades". "Por un lado, tenemos a jóvenes que se marchan porque no ven futuro; por otro, a los que se quedan, el Gobierno socialista solo les ofrece precariedad", dijo.

Además la portavoz detalló que el 70% de los contratos firmados en 2025 fueron temporales, que el salario medio ronda los 14.000 euros y que el 28,3 % de los jóvenes se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

"Hablar de emancipación en estas condiciones es una broma", subrayó a la vez que defendió que Vox propone "darle la vuelta a esta situación" mediante políticas orientadas al empleo digno, el acceso a la propiedad y la reindustrialización, frente al "clientelismo y los subsidios" que, a su juicio, caracterizan al actual Ejecutivo autonómico.

ATAQUES A LA FORMACIÓN

En el marco de su visita, la portavoz nacional de Juventud de Vox también reiteró su denuncia por los ataques sufridos por la formación en distintas universidades.

"Esto no ocurre solo en el País Vasco o en Cataluña, puede ocurrir en cualquier región de España", advirtió, asegurando que Vox "no va a dar ni un paso atrás" y que seguirá defendiendo la libertad política y la presencia de su formación en las universidades españolas.