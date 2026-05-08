La Junta acoge un pleno infantil para conmemorar el Día de Europa

Pleno infantil - JGPA / NACHO VELA

OVIEDO 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta General ha vuelto a celebrar un pleno infantil en el que han participado un total de 48 escolares de 4º de la ESO y de 1º de Bachillerato del IES La Fresneda, Colegio Nazaret, IES La Ería, IES Valle de Aller, Codema e IES Selgas.

La sesión plenaria, en el Hemiciclo del Parlamento asturiano, ha sido organizada por la Asociación Equipo Europa, en colaboración con la Dirección General de Asuntos Europeos del Gobierno del Principado, que han programado un debate plenario denominado 'Simulación Unión Europea'.

Se trata de una propuesta educativa que consiste en simular el proceso de diálogo y aprobación de un proyecto legislativo europeo, lo que permite a los alumnos y alumnas de los seis centros educativos participantes ser eurodiputados por un día.

En el debate parlamentario, los escolares, asesorados en cuestiones legales y de procedimiento por una docena de socios de Equipo Europa, han ejercido de eurodiputados y eurodiputadas y debatido sobre el turismo y la regulación de los alquileres de corta duración.

En la apertura de la sesión plenaria han intervenido el presidente del Parlamento asturiano, Juan Cofiño, la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, la portavoz de Equipo Europa en Asturias, Neresa Pérez Romo, y el eurodiputado Jonás Fernández, en un acto que ha sido clausurado por el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, y la vicepresidenta primera del Parlamento asturiano, Celia Fernández.

Juan Cofiño, en su intervención, ha puesto en valor Europa, "el contexto político y cultural en el que vivimos, afortunadamente". Un proyecto político en el que el presidente del Parlamento asturiano ha elogiado a "los padres fundadores de Europa, visionarios políticos que, tras la experiencia desastrosa de las guerras mundiales, concluyeron que había que colaborar en un proyecto común".

"Se ha progresado mucho", ha recordado Juan Cofiño, "con 27 estados miembros y un proyecto en permanente progreso, pero hay que hacer esfuerzos porque tenemos enemigos internos y externos, por eso es importante que vosotros los escolares entendáis bien esto y hagamos una inversión en valores europeos". "Vosotros sois el relevo", ha añadido, "y tenéis que entender las amenazas que penden sobre Europa, que es un modelo amenazado y que es una excepción en el mundo".

Gimena Llamedo, por su parte, hizo referencia a los 76 años de la Declaración de Shuman, "que debe ser un momento de reafirmación política de Europa en un momento de encrucijada". La vicepresidenta del Principado ha alertado de que "Europa está asediada por nuevas y viejas amenazas", por lo que, a su juicio, "Europa debe reivindicar que es una comunidad política basada en derechos. Defendemos una Europa que sea un escudo social, una Europa feminista, donde los derechos humanos son su núcleo. Necesitamos más Europa porque nada de lo que hoy celebramos está garantizado".

"Asturias", ha finalizado, "reivindica una Europa que siga siendo un faro de derechos. Desde Asturias queremos seguir formando parte de esa conversación en Europa, en una Asturias que mira de frente a Bruselas, y este pleno es especialmente valioso porque vuestra voz es el mejor antídoto frente a la involución en Europa".

Nerea Pérez Romo, en el marco de debate plenario denominado "Simulación Unión Europea", ha puesto en valor la importancia del debate parlamentario, "porque si somos capaces de encontrarnos y abordar puntos en común será muy valioso; ante la polarización creciente, el diálogo es más necesario que nunca". "Querer comprender cómo funciona la UE es una forma de compromiso con el futuro. Los jóvenes tenemos un papel fundamental en la Europa del futuro".

Jonás Fernández ha explicado cuáles son los principales órganos de la UE y las competencias europeas en las materias de debate del pleno infantil: vivienda, turismo y la regulación de los alquileres de corta duración.

Al acto conmemorativo del Día de Europa han asistido diputados y diputadas del Parlamento asturiano y Leopoldo Tolivar, presidente del Consejo Asturiano del Movimiento Europeo.