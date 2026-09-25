La Junta aprueba dos propuestas para reforzar la prevención y lucha contra discursos de odio

El diputado socialista, José Ramón Huerga, en la Junta General. - GRUPO PARLAMENTARIO PSOE

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado ha aprobado dos propuestas presentadas una de ellas conjuntamente por PSOE e IU y otra por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, para reforzar las políticas públicas de prevención y lucha contra los discursos de odio.

La iniciativa de PSOE e IU-Convocatoria insta al Consejo de Gobierno a reforzar las políticas públicas de prevención y lucha contra los discursos de odio, especialmente entre la infancia y la juventud, impulsando desde los ámbitos educativo, social y cultural los valores democráticos, la igualdad, la convivencia y el respeto a la diversidad.

La resolución plantea también combatir la normalización y propagación de los discursos de odio, especialmente en los espacios digitales, mediante actuaciones de sensibilización y alfabetización mediática, así como reforzar la formación de los profesionales de los servicios públicos para detectar y responder ante situaciones de discriminación y odio.

Asimismo, la Junta reclama fortalecer la protección y el acompañamiento a las víctimas, mejorando la coordinación entre las administraciones públicas y las entidades sociales y promoviendo un compromiso institucional y social "firme" frente a cualquier forma de discriminación, intolerancia y violencia basada en el odio.

La propuesta aprobada recoge, en concreto, tres líneas de actuación dirigidas a la prevención, la lucha contra la difusión de estos discursos y la protección de las víctimas.

INICIATIVA DE TOMÉ

La propuesta de Covadonga Tomé por su parte recoge que la Junta inste al Consejo de Gobierno a adoptar todas las medidas para garantizar que, desde los poderes públicos asturianos, las entidades que dependen, y las personas y empresas contratistas, concesionarias y beneficiarias de ayudas y subvenciones, no se amparen, promuevan o difundan ningún discurso de odio discriminación o intolerancia, velando en todo momento por el respeto a los derechos humanos, la dignidad de las personas y los valores democráticos; así como a impulsar de manera inmediata la creación de un Observatorio contra el Discurso de Odio cumpliendo con el mandato del Pleno del 4 de febrero de 2026.