La Junta General acoge una nueva edición del pleno infantil 'Diputados por un día'

Publicado 06/02/2020 15:09:58 CET

OVIEDO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado ha acogido este jueves una nueva edición del pleno infantil 'Diputados por un día', en el que los protagonistas han sido 59 escolares de sexto de Primaria de los colegios Asturamérica, de Cudillero; Maestra Humberlina Alonso Carreño, de Muros de Nalón, y el colegio Bernardo Gurdiel, de Grado, que han propuesto y votado sus compromisos de desarrollo sostenible en una sesión plenaria organizada por Aldeas Infantiles SOS de España.

El pleno ha estado presidido por el presidente de la Junta, Marcelino Marcos Líndez, conjuntamente con la consejera de Educación, Carmen Suárez; el presidente de Aldeas Infantiles SOS de España, Pedro Puig, y el director del Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia y a las Familias, Carlos Becedóniz.

Marcelino Marcos Líndez, en su intervención, ha considerado "imprescindible que estos ciudadanos de corta edad, en proceso de desarrollo y crecimiento, tengan acceso a la más alta calidad de cuidado, a la educación y a la salud física y mental, y que cuenten con servicios de apoyo, porque es precisamente en los primeros años cuando se construyen los cimientos para ese desarrollo". Para atender sus necesidades, el presidente de la Junta cree que "todos debemos asumir nuestra responsabilidad para crear entornos protectores". Una protección integral que, en su opinión, tiene que darse "en el marco de una cultura de derechos humanos".

Para el presidente de del Parlamento asturiano, se deben fomentar "entornos protectores, donde los responsables de los menores cumplan sus responsabilidades para asegurar que éstos permanezcan a salvo de abuso, explotación y violencia. Entornos que favorezcan la salud física, mental, emocional y social de los niños, niñas y adolescentes". En su discurso ha elogiado también la labor de Aldeas Infantiles SOS, una entidad "fundamental y necesaria en el cuidado alternativo, digno, justo y responsable de los niños, niñas y adolescentes y en la visualización, sensibilización e implementación de respuestas adecuadas a la problemática de la infancia y la adolescencia".

La consejera de Educación, por su parte, ha considerado "muy importante el trabajo sobre los objetivos del desarrollo sostenible que los alumnos y alumnas hacéis en las escuelas". Y recordó que el objetivo de este mes de febrero es "lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles".

En su intervención, Pedro Puig puso igualmente en valor los objetivos de desarrollo sostenible, "que son fundamentales". Para el presidente de Aldeas Infantiles SOS de España, "es bueno que todos los niños y niñas conozcan estos objetivos para tener un mundo mejor y más justo". 17 objetivos, explicó, que fueron establecidos en 2012 en una reunión de Naciones Unidas en Río de Janeiro "en la que se fijó como reto que en 2030 se conseguiría un mundo más justo, más habitable y más sostenible trabajando estos objetivos". Además, Puig elogió a la Junta General "porque es uno de los parlamentos que más estimula los debates y la participación de niños y jóvenes y es un ejemplo a seguir".

La conductora del acto, Gracia Escudero Macías, presentó los compromisos de los escolares con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que están trabajando los escolares con el programa "Abraza tus valores" de Aldeas Infantiles.

A continuación intervinieron los portavoces escolares. Pelayo Blanco Valle, en representación del colegio Asturamérica, reivindicó el consumo de los productos autóctonos "porque es muy habitual que muchos de los productos que consumimos vienen de fuera", lo que, en su opinión, genera más contaminación al tener que transportarlos a distintos destinos.

Juan Bermúdez Fernández, el portavoz del colegio Maestra Humbelina Alonso Carreño, destacó que el desarrollo sostenible incide en la calidad del aire y en la mejoría del planeta y que, "si los gobiernos no hacen nada, las acciones que hagan los ciudadanos no servirán de nada".

En representación del colegio Bernardo Gurdiel intervino Lucas López Álvarez para referirse a objetivos sostenibles como

al agua limpia, el saneamiento y la vida submarina. La portavoz del mismo colegio de Grado, Inés Menéndez González, puso énfasis en la importancia del cambio climático "respecto al cual la solución estará en nuestras manos en el futuro y tenemos la obligación de concienciar a los demás".

Finalizada la presentación de los compromisos de desarrollo sostenible, se abrió el turno de las votaciones. Todos los diputados y diputadas infantiles han pasado por la urna para decidir su propuesta favorita y comprometerse a cumplir la elegida. Los compromisos más votados han sido: 'Nos comprometemos a limpiar los plásticos del río Cubia en el tramo que pasa por nuestro pueblo (Grado)'; 'Me comprometo a revisar las etiquetas de los productos que compro'; 'Me comprometo a no tirar basura ni al agua ni al suelo'; y ' Nos comprometemos a plantar cada uno de nosotros y nosotras un árbol en el colegio.