La Junta General aprueba el acceso digital a la historia clínica para personal de rescate del SEPA

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OVIEDO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta General ha aprobado este miércoles, con la abstención del PP, una proposición no de ley (PNL) de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé para la implementación del acceso digital a la historia clínica por parte del personal sanitario de los equipos de rescate del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Una iniciativa, según Tomé, "con un objetivo muy claro, que los equipos de emergencias tengan más facilidades para realizar su trabajo con seguridad y con autonomía".

Tomé ha reconocido en el Pleno que la propuesta "puede tener alguna mínima complejidad técnica para su implementación, pero ninguna dificultad para comprender lo que pretende", subrayando que está directamente vinculada con "las condiciones de trabajo de los equipos de rescate y por extensión la calidad de la asistencia que dan".

La parlamentaria ha incidido en la importancia de disponer de información clínica durante las intervenciones, especialmente teniendo en cuenta que los pacientes pueden estar inconscientes, desorientados o presentar alergias o enfermedades previas.

Tomé ha señalado que, aunque desde el verano de 2022 el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) ha ido implantando el acceso a la historia clínica electrónica en unidades móviles de emergencia, los equipos medicalizados del SEPA "continúan sin acceso a esta herramienta". Por ello, ha defendido que puedan consultar la historia clínica "mejorando así la seguridad en la toma de decisiones".

También ha apuntado que muchas de las personas atendidas proceden de otras comunidades autónomas, especialmente en periodos vacacionales, por lo que ha considerado necesario facilitar el acceso a sus historiales clínicos a través del sistema nacional.

La diputada del PP Pilar Fernández Pardo ha defendido dos enmiendas de su grupo que han sido rechazadas por Tomé. La parlamentaria 'popular' ha advertido de los riesgos de confidencialidad al permitir el acceso directo a la historia clínica, citando problemas como credenciales compartidas, falta de trazabilidad y posibles sanciones legales.

Por ello, su grupo presentó dos enmiendas para garantizar un control estricto del acceso a la información y unificar las tres plataformas informáticas existentes (Selene, Millennium y ECAP).

El diputado socialista Jacinto Braña ha reprochado al PP que confunda "lo que es la historia clínica con cómo se accede a la historia clínica y mezclan el Selene, el Millennium y el ECAP". "La historia clínica digital de los pacientes asturianos y de los que nos visitan es totalmente accesible, ya sea por Selene, Millennium o ECAP o incluso desde el móvil. Déjense de confundir o de crear sensación de que todo falla en nuestro sistema sanitario; hagan un curso de formación si es necesario y no insistan más", ha expresado.

La diputada de Vox Sara Álvarez ha acusado a Tomé de contradecir su discurso anterior sobre el acceso a la historia clínica, calificando su intervención de "terraplanista" e "ideológicamente sesgada".

Desde Convocatoria, Xabel Vegas ha calificado la iniciativa de "más que razonable" y de sentido común.

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, justificó su voto favorable a la PNL de Tomé, destacando la relevancia de la propuesta.