La Junta General pide la congelación de los alquileres de viviendas públicas que presenten deficiencias

Vecinos de La Corredoria en la zona de invitados de la JGPA - GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este jueves una proposición no de ley presentada por el PP sobre la congelación de las revisiones al alza de los alquileres de las viviendas del parque público de viviendas del Principado de Asturias que presenten deficiencias y sobre la adopción de determinadas medidas en relación con las viviendas públicas ubicadas en los números 6, 8 y 10 de la calle Jardín, en La Corredoria (Oviedo).

El texto fue aprobado con los votos de PP, Vox y los diputados del Grupo Mixto Adrián Pumares y Covadonga Tomé. Votaron en contra los grupos que sustentan al gobierno asturiano: PSOE y Convocatoria IU-Más País-IAS.

En concreto, la iniciativa que ha defendido el diputado del PP Agustín Cuervas-Mons pide al Gobierno paralizar y congelar cualquier revisión al alza de las rentas de alquiler de las viviendas situadas en aquellos edificios que formen parte del parque público de viviendas del Principado de Asturias cuyos inmuebles presenten deficiencias constructivas que afecten a la estructura y/o a la habitabilidad de las viviendas o sufran un evidente estado de deterioro por falta de mantenimiento.

También solicita que no se podrá aplicar ningún incremento en las rentas de alquiler a las viviendas situadas en edificios que formen parte del parque público de viviendas del Principado de Asturias que tengan deficiencias estructurales, de habitabilidad, insalubridad o que sufran un evidente estado de deterioro por falta de mantenimiento hasta que no se ejecuten, íntegramente, las obras de reparación, rehabilitación o mantenimiento necesarias que garanticen la idoneidad y habitabilidad de los inmuebles.

El texto aprobado sreclama que en el plazo de un mes la Consejería competente en materia de vivienda remita un informe elaborado por los técnicos de la empresa pública Vipasa que contenga las obras interiores y exteriores a realizar en las viviendas públicas ubicadas en los números 6, 8 y 10 de la calle Jardín, en el barrio ovetense de La Corredoria, desglosando el detalle de las obras que van a ejecutarse, el plazo de ejecución y el presupuesto de las mismas especificando la partida presupuestaria a la que se asignen las obras.

Por último, la Junta General pide habilitar las plazas de garaje existentes en los edificios número 6, 8 y 10 de la calle Jardín, en el barrio ovetense de La Corredoria, permitiendo que los inquilinos de las viviendas puedan también alquilar estas plazas de garaje.

El diputado del PSOE Monchu García se ha dirigido a los vecinos que seguían la sesión para decir que el Gobierno y no el PP trabajará para solucionar sus problemas. Según el socialista, el PP busca "meter miedo". Ha pedido a los vecinos que "no se dejen engañar" y ha dicho que el modelo del PP es vender las viviendas públicas a 'fondos buitres' como hacen en 'frutilandia', término con el que se ha referido a la Comunidad de Madrid. La parlamentaria de Convocatoria por Asturies Delia Campomanes ha criticado la iniciativa por ser "imprecisa". Ha garantizado que Vipasa trabaja para reparar las deficiencias.