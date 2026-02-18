La Junta General del Principado se suma al Día Mundial de las Enfermedades Raras

Archivo - Sede de la Junta General del Principado de Asturias - EUROPA PRES - Archivo

OVIEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras 2026, que se conmemora el próximo 28 de febrero, en la que expresa su reconocimiento y apoyo a las personas que conviven con estas patologías, a quienes las cuidan y a las entidades que las representan.

En el texto, la Cámara autonómica recuerda que en Europa se considera enfermedad rara aquella cuya prevalencia es inferior a cinco casos por cada 10.000 habitantes. Aunque individualmente afectan a un número reducido de personas, en su conjunto suponen un importante impacto social y sanitario. En España, más de tres millones de personas conviven con una enfermedad poco frecuente o están en busca de diagnóstico.

Actualmente se han identificado más de 6.500 enfermedades raras, la mayoría de origen genético y muchas presentes desde el nacimiento. En numerosos casos conllevan situaciones de discapacidad grave, importantes necesidades de apoyo y un fuerte impacto en la autonomía personal y en la vida familiar. A ello se suma el retraso diagnóstico --que en más de la mitad de los casos supera los seis años-- y el hecho de que solo un 6 por ciento de estas patologías cuenta con tratamiento específico.

La Junta General subraya que entre el 6 y el 8 por ciento de la población mundial convive con estas enfermedades, lo que se traduce en alrededor de 300 millones de personas en todo el mundo. En Europa la cifra se sitúa en torno a 30 millones.

En este contexto, el Parlamento asturiano recoge y hace suyos los principios y objetivos impulsados por la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) bajo el lema 'Porque cada pERsona importa' y manifiesta formalmente su adhesión a la declaración promovida por esta entidad con motivo del Día Mundial de 2026.

La institución expresa su compromiso con la visibilización de esta realidad y con el impulso de políticas públicas que contribuyan a reducir las inequidades en el acceso a recursos sanitarios y sociales.