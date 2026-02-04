La Junta General respalda la implantación del ciclo de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias en Mieres

Archivo - Junta General del Principado de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentamentario IU-Convocatoria, Delia Campomanes, ha defendido este miércoles en la Junta General del Principado una Proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno asturiano a estudiar la implantación en Mieres del ciclo formativo de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias. La iniciativa ha contado con el respaldo de todos los grupos, menos Vox.

Durante su intervención, Campomanes ha explicado que la iniciativa es fruto de "un trabajo riguroso y serio" desarrollado por el Ayuntamiento de Mieres durante el último año y que, aunque nace desde lo local, responde a una "perspectiva global" vinculada a la seguridad, la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias.

La diputada ha subrayado que los escenarios de emergencia son "cada vez más complejos, frecuentes e intensos", especialmente en lo relativo a incendios agravados por el cambio climático, así como a riesgos ambientales, tecnológicos y sanitarios, que requieren una respuesta "coordinada, profesional y basada en el conocimiento".

En este contexto, Campomanes ha destacado que la coordinación eficaz en una emergencia "puede marcar la diferencia entre un incidente controlado y una catástrofe", por lo que ha defendido avanzar hacia una formación especializada que permita disponer de profesionales capaces de liderar dispositivos de intervención, articular recursos públicos y privados y trabajar en planificación, prevención y evaluación de riesgos.

"La formación es una herramienta clave de prevención y la opción más inteligente y justa desde el punto de vista social", ha afirmado, insistiendo en la necesidad de ofrecer itinerarios formativos públicos, accesibles y de calidad allí donde exista una demanda justificada.

Respecto a la ubicación, ha señalado que Mieres reúne "condiciones singulares" para acoger este ciclo, tanto por su entorno académico y científico --con el campus universitario y el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot)-- como por la experiencia previa en formación técnica vinculada al medio natural, la seguridad laboral y la gestión de riesgos.

Finalmente, ha defendido que la implantación del ciclo en Mieres contribuiría también a los objetivos de equilibrio territorial y refuerzo de la formación pública en Asturias.

CRÍTICAS DE VOX

Desde el Grupo Parlamentario Vox, Gonzalo Centeno ha criticado la iniciativa, calificándola de "vacía de contenido" al limitarse a instar al Gobierno a estudiar la implantación del ciclo. Aunque ha reconocido que la formación en coordinación de emergencias puede ser positiva y que Mieres necesita iniciativas que impulsen su revitalización, ha rechazado la propuesta por considerarla "una maniobra política sin efectos reales". Centeno ha reprochado al grupo proponente que no impulse directamente la medida desde el Consejo de Gobierno.

APOYO DEL RESTO DE GRUPOS

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, la diputada Gloria García ha mostrado su apoyo a la necesidad de la titulación y ha considerado razonable su implantación en Mieres, aunque ha reclamado un análisis previo "riguroso y serio".

García ha recordado que el ciclo debe integrarse previamente en el catálogo autonómico de titulaciones y ha criticado que la iniciativa no aborde este paso de forma explícita. Asimismo, ha reprochado al Gobierno que no haya impulsado antes este tipo de medidas desde el Ejecutivo y ha cuestionado la intencionalidad política de la propuesta.

El diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, considera necesario que Asturias cuente con un ciclo formativo de estas características ante el aumento de riesgos ambientales y emergencias vinculadas al cambio climático.

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Puerto, ha subrayado que el ciclo ya está recogido en la normativa autonómica tras la aprobación del decreto que regula la FP en Asturias, y ha señalado que su implantación debe ir acompañada de una planificación adecuada, teniendo en cuenta las necesidades de profesorado especializado y los principios del nuevo modelo de FP.

Covadonga Tomé (Grupo Mixto) ha defendido la necesidad de apostar por proyectos formativos públicos vinculados a sectores estratégicos y con alta empleabilidad, que contribuyan a fijar población joven y a diversificar la economía de un territorio afectado por la desindustrialización.