La Junta General suspende plenos y comisiones durante dos semanas por la campaña electoral

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OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios en la Junta General han acordado suspender las comisiones ordinarias y los plenos durante dos semanas, entre el 16 y el 27 de noviembre, con motivo de la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre. Además, la sesión plenaria del 11 de noviembre, que coincidía con la jornada de huelga general convocada por los sindicatos, se trasladará al 13 de noviembre.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de portavoces celebrada este martes, la portavoz socialista, Dolores Carcedo, ha defendido la necesidad de continuar la tramitación de proyectos legislativos para "cumplir los compromisos de inicio de legislatura".

Los grupos de la izquierda --PSOE, Convocatoria-IU y Covadonga Tomé (Grupo Mixto)-- han denunciado "el voto en contra del PP y Vox", que, a su juicio, "están tratando de paralizar al máximo la tramitación legislativa". Respecto a la tramitación de la Ley de Vivienda, Carcedo ha señalado que el PSOE ha trabajado en la adecuación de las enmiendas al texto para "evitar riesgos" y ha avanzado que las registrará próximamente para que la Mesa de la Cámara las califique. El objetivo del PSOE ese mantener como horizonte el Pleno del próximo 13 de noviembre para abordar su debate.

En este contexto, la parlamentaria socialista ha criticado la postura del PP por intentar paralizar la tramitación del texto legislativo y ha aseverado que los 'populares' han actuado "en contra de lo que va a facor de una mayoría social" y "a favor de sus propios intereses".

A estas críticas se ha sumado el portavoz de Convocatoria-IU, Xabel Vegas. "Tenemos un PP particularmente interesado en torpedear y buscar subterfugios para impedir el trámite parlamentario", ha dicho. Vegas, que ha estado acompañado por la diputada Delia Campomanes, ha reprochado la actitud de los 'populares' en las negociaciones presupuestarias condicionando el diálogo a la retirada del proyecto de Ley de Vivienda. "Se están siguiendo los cauces absolutamente normales de una ponencia, que es simplemente la negociación entre los grupos parlamentarios y escuchar, por supuesto, lo que tienen que decir los servicios jurídicos de esta Cámara", han remarcado.

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha rechazado las críticas de los grupos de la derecha que alertan sobre una supuesta falta de solidez legal en la futura norma autonómica. A su juicio, estas objeciones suponen un intento de "engañar a la gente" y de "agarrarse a un clavo ardiendo" para frenar la tramitación parlamentaria de una ley que ha definido como "ambiciosa" y orientada a "proteger a las familias y a las personas".

Según ha detallado, los expertos en derecho administrativo que han participado en el asesoramiento del texto cuentan con experiencia previa en la elaboración de leyes del mismo ámbito en otras comunidades autónomas. Tomé ha apuntado que "tienen claro qué es lo que dicen las enmiendas, por qué lo dicen y cuál es la seguridad jurídica que tienen".

MODIFICACIÓN DECRETO

El diputado del PP Luis Venta ha anunciado que llevarán al Pleno una modificación del decreto autonómico de 2013 que regula la adjudicación de viviendas públicas para modificar el límite de ingresos que da acceso a las mismas. La propuesta busca modificar el número de veces del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) permitido, con el fin de evitar que las familias con ingresos modestos queden excluidas.

Según ha explicado, al no haberse actualizado este indicador desde el año 2023 por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, "un hogar con dos personas trabajando con el salario mínimo queda sin opción alguna de acceder a la vivienda pública".

En relación con el proyecto de Ley de Vivienda, Venta ha negado que el PP esté "bloqueando" la norma y ha acusado al PSOE e Izquierda Unida de mantener paralizados los trabajos de la ponencia durante meses por discrepancias internas. A este respecto, ha respaldado la postura del presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, de mantener suspendida la negociación presupuestaria con el Ejecutivo autonómico si no se retira dicho proyecto legislativo.

Para el portavoz parlamentario de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, la aceptación de enmiendas de la diputada Covagonda Tomé "empeoran" porque la hacen "inconstitucional". En esta línea, ha anticipado que una eventual impugnación judicial impedirá la aplicación de la norma.

HUELGA GENERAL

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, Luis Venta ha manifestado que su formación proponía suspender toda la actividad parlamentaria como ha sucedido en anteriores citas electorales, aunque ha acatado la decisión mayoritaria de mantener el trabajo legislativo. No obstante, Venta ha criticado la modificación del calendario plenario por la convocatoria de huelga al sostener que el derecho al paro se puede ejercitar con o sin sesión en la Cámara.

Para el diputado de Vox Javier Jové, la continuidad de la tramitación legislativa en campaña electoral se debe a las "prisas" de un Ejecutivo que pretende legislar "de manera precipitada y mal"; y ha criticado además la celebración del Pleno el viernes 13 ya que podría "interferir" en la campaña electoral. "Es absurdo porque existen los servicios mínimos como en cualquier empresa", ha afirmado sobre el cambio de fecha.

El portavoz de Convocatoria-IU, Xabel Vegas, ha rechazado las críticas de Vox afeándole su falta de coherencia al oponerse a cambiar el Pleno cuando solicitan modificar sesiones o retirar comparecencias por compromisos de partido o eventos externos.

PRESUPUESTOS COMO "ARMA ELECTORAL"

Jové ha expresado su "abosulta perplejidad" tras la reunión de la Junta de Portavoces, acusando al Gobierno de Asturias presidido por el socialista Adrián Barbón de "utilizar los prespuestos del Principado como arma electoral" ante la decisión del Ejecutivo autonómico de presentar el proyecto "a escasas horas de la apertura de la campaña electoral". A su juicio, las cuentas van a estar cargadas de "medidas populistas".

El diputado también ha denunciado la "falta de cortesía institucional" del presidente asturiano por no convocar a Vox a las conversaciones presupuestarias, pese a contar con representación en la Junta General. Jové ha recordado que el desacuerdo con las políticas económicas del Ejecutivo no justifica excluir a un grupo parlamentario de una ronda de contactos. "Si el argumento es que nosotros no vayamos a apoyar los presupuestos como argumento para no recibirnos, no acabo de entender en todo eso que reciba otros grupos políticos que tampoco le apoyen", ha dicho.