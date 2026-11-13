La Junta General tramitará la ley impulsada por PSOE y Convocatoria para reforzar la universidad pública

Pleno de la Junta General del Principado de Asturias - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este viernes la toma en consideración de la proposición de ley impulsado por los socios de gobierno, PSOE y Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS, que busca reforzar la universidad pública. Los votos de los grupos que sustentan al gobierno y el de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé han servido para que la iniciativa siga con su tramitación. El resto de grupos votaron en contra.

La norma ha sido defendida por la diputada del PSOE Ana Puerto y por el portavoz del Grupo de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, quien considera necesario "proteger" a la universidad pública, ya que considera que "nunca ha estado tan amenazada". A juicio de Ana Puerto, defender la universidad privada es "defender la igualdad real, la movilidad social y la justicia intergeneracional". La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, por su parte, ha dicho que siempre va a defender la universidad pública frente a otros centros controlados por fondos buitre. No obstante , ha advertido que su voto favorable no lo es al texto concreto de la norma que se presenta.

El diputado del PP Andrés Ruiz ha recordado a los promotores de la proposición que defender a la Universidad de Oviedo no significa "discriminar" al resto de universidades. Las privadas no son adversarias, sino complementarias, ha apuntado. El diputado de Vox Javier Jové ha acusado a los grupos del gobierno de pretender convertir a las universidades privadas en un "estercolero ideológico" similar al de la Universidad de Oviedo. El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha lamentado también el rechazo a las universidades privadas.

La iniciativa adapta el marco legal autonómico a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) con el fin de dotar al Principado de un modelo integral y articulado, y consagra a la Universidad de Oviedo como la institución pública de referencia y el núcleo central del sistema universitario.

La norma que tramitará la Juna no prohíbe ni excluye la actividad universitaria privada, pero consagra el "papel central" de la Universidad de Oviedo y exige que toda actividad universitaria desarrollada en Asturias, con independencia de su titularidad, responda a criterios de calidad, transparencia, solvencia académica, necesidad social y contribución al interés general.

En ese sentido, la proposición requiere que cualquier proyecto privado acredite necesidad social, valor académico diferencial, solvencia, calidad, contribución investigadora, transparencia, suficiencia de profesorado, garantías para el estudiantado, sistema interno de calidad, plan de viabilidad y cierre ordenado y respeto al equilibrio del sistema público.

La iniciativa se estructura en un título preliminar y diez títulos, que comprenden setenta y cinco artículos, seis disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. Una vez aprobada la ley establece una suspensión temporal de la admisión a trámite para tres tipos de solicitudes de iniciativa privada: reconocimiento de nuevas universidades privadas; autorización de centros universitarios privados; y aprobación de la adscripción de centros privados a universidades públicas o privada.

Esa suspensión se mantendrá durante el tiempo necesario para aprobar las disposiciones reglamentarias relativas a autorizaciones e informes, con un límite máximo de 18 meses. No obstante, la mencionada moratoria no afectaría a procedimientos o solicitudes que se estuvieran realizando antes de la aprobación de la ley, es decir, a las iiniciativas ya iniciadas antes de la entrada en vigor de la norma, las cuales continúan su trámite con la normativa anterior, aunque se les aplicarán de forma inmediata las nuevas medidas de protección al estudiantado, inspección y planes de cierre ordenado.

La proposición plantea además la creación de nuevos organismos e instrumentos de planificación. Por un lado, está la Agencia Asturiana de Calidad, Evaluación y Prospectiva Universitaria, un organismo autónomo como primera línea de garantía de calidad y evaluación del sistema .

También se incluye un Plan Asturiano de Ordenación Universitaria, que configura un plan estratégico plurianual (mínimo 4 años) para planificar titulaciones, investigación y despliegue territorial. Por último, se constituye el Consejo Asturiano de Universidades , el Consejo Asturiano del Estudiantado Universitario y el Observatorio Público del Sistema Universitario Asturiano.