La Junta de Gobierno aprobará definitivamente este martes el Plan Municipal de Residuos Cero

GIJÓN, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón ha elevado a la Junta de Gobierno, para su aprobación definitiva en la reunión de este próximo martes, el Plan Municipal de Residuos Cero de Gijón/Xixón 2025-2030, una vez finalizado el proceso de información pública y tras la estimación parcial de las alegaciones presentadas.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, este Plan Municipal consta de 31 medidas a ejecutar entre 2025 y 2030, para avanzar notablemente hacia un modelo más sostenible y eficiente basado en la circularidad.

"Es un documento que fija una estrategia de ciudad, y que es fruto de la participación y el consenso al haber sido elaborado en el marco del Consejo Sectorial y contando con todos grupos municipales, los agentes económicos y también con la participación vecinal, en definitiva, con el conjunto de la ciudadanía", ha explicado el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles.

"Para que tengamos éxito y se logre incrementar ese porcentaje de reducción y separación de residuos hasta alcanzar los niveles que nos señala la ley, es imprescindible y necesaria la colaboración diaria de todos los gijoneses", ha agregado.

Pintueles ha incidido en que desde Emulsa van a proporcionar a la ciudadanía más herramientas y mejores medios para conseguirlo. A este respecto, ha apuntado que mejorar las tasas de reciclaje y de reducción de residuos no solo es una obligación jurídica y de sostenibilidad medioambiental, sino también una cuestión de eficiencia económica.