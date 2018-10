La Junta no celebrará actividad ordinaria en campaña y se centrará en las comparecencias y enmiendas a los presupuestos

Actualizado 23/11/2015 15:20:59 CET

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces ha fijado este lunes el calendario de tramitación del proyecto de presupuestos para 2016, además de marcar el orden del día del pleno de esta semana. Por mayoría se ha acordado que la Cámara asturiana no celebrará actividad ordinaria en campaña y se centrará en las comparecencias, así como en la elaboración y presentación de enmiendas al documento.

Las comparecencias se celebrarán entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre, y el plazo para la presentación de enmiendas de totalidad termina el 21 de diciembre, celebrándose el pleno de totalidad el miércoles 23 de diciembre.

No obstante, el portavoz de Podemos, Emilio León, ha criticado el calendario que separa el debate presupuestario de la campaña y ha confirmado que anunciará su postura sobre las cuentas antes de las elecciones del 20 de diciembre. Asimismo, reprocha al Ejecutivo de Javier Fernández que retrasase la presentación del presupuesto cuando "había tiempo de sobra" para celebrar el debate antes del inicio de la campaña.

Por contra, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares ha justificado el calendario, defendiendo la necesidad de separar el debate presupuestario de la campaña electoral. Además, Llamazares ha asegurado que existe una "total coordinación" entre el Grupo Parlamentario, que trabaja el proyecto presupuestario, y la dirección de IU, que debe decidir, junto a la militancia, si dicho acuerdo es pertinente y cómo se materializa.

La portavoz del PP, Mercedes Fernández, aseguró también que la preparación de las comparecencias y la elaboración de enmiendas "consumen bastante tiempo" lo que, unido a la campaña electoral, considera que impide mantener la actividad ordinaria del parlamento durante esos días.

Desde Ciudadanos, Nicanor García ha lamentado que no se dispusiera antes del proyecto presupuestario pero ha coincidido en la necesidad de una "dedicación plena" al estudio del documento y elaboración de enmiendas.

El portavoz del PSOE, Fernando Lastra, no ha querido entrar en el detalle del calendario presupuestario, limitándose a confirmar que ha sido aprobado por mayoría.

IMPUESTOS VERDES

Uno de los aspectos novedosos del proyecto presupuestario es la incorporación de los denominados 'impuestos verdes' tras un acuerdo inicial entre PSOE e IU. Al respecto, Fernando Lastra ha remarcado que el impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos "no hará daño a la industria" ya que grava una actividad contaminante pero "no tiene que ver con la actividad económica e industrial". Así, ha instado a que no se hagan "juicios precipitados" y se analice la propuesta desde la "reflexión serena y precisa".

Sin embargo, Mercedes Fernández ha reiterado la posición contraria del PP a la presión fiscal planificada por el Gobierno socialista. "No conozco impuestos de colores, conozco impuestos que detraen recursos a ciudadanos y empresas para engrosar las arcas de la administración", ha sentenciado, instando al Ejecutivo asturiano a dejar de liderar la carga impositiva en España.

Nicanor García (Ciudadanos) se ha mostrado cauto sobre un proyecto al que su formación no ha tenido acceso todavía, reiterando su apuesta por una rebaja global de la presión fiscal. Del mismo modo, ha asegurado que no existe "ningún tipo de pacto" y que su partido abordará el debate presupuestario desde una posición "libre e independiente".

Emilio León ha reivindicado que los asturianos tengan derecho a respirar "un aire de calidad" y un medioambiente protegido sin necesidad de nuevas tasas y bolsas de plástico más caras. Así, el portavoz de Podemos considera que sería suficiente con cumplir la legislación para que los que contaminen paguen y se les disuada. Igualmente, reclama que se reduzca la carga fiscal de quienes han soportado la presión social de la crisis, al tiempo que aspira a que el proyecto incluya algunas de las propuesta de su partido, centradas en la lucha contra la corrupción y medidas para una administración más eficiente.

RTPA Y OTROS ASUNTOS PLENARIOS

Además del calendario presupuestario, la Junta de Portavoces ha acordado los asuntos del orden del día del pleno de esta semana que incluirá la votación de la lista de candidatos al Consejo de Administración de la RTPA.

El jueves se celebrará la primera votación en dos urnas, una para el Consejo y otra para la candidatura a la dirección, siendo necesario el apoyo de dos tercios de la Cámara. De no contar con la mayoría necesaria, se celebraría una segunda votación el viernes en la que sería suficiente con la mayoría absoluta, que en el caso del Consejo debería validar, al menos, a cinco de los ocho miembros del Consejo de Administración.

Junto a la selección de los órganos de dirección del ente público de comunicación y las preguntas al presidente del Principado, Javier Fernández, esta semana se tratarán en el pleno iniciativas para legislar sobre contaminación ambiental, la gestión de la investigación aplicada en Asturias o mecanismos para evitar "designaciones a dedo". También se llevará a la Junta el Plan de Vías de Gijón y la política de saneamiento ganadero.