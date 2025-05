La Junta pide al Principado instar al Gobierno central a prohibir las corridas de toros por ser maltrato animal

OVIEDO 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General ha aprobado este miércoles pedirle al Gobierno asturiano que inste al de España para que declare las corridas de toros como maltrato animal y, en consonancia, se modifiquen aquellas leyes que sean necesarias.

Ha sido la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha sido la defensora de la iniciativa y ha indicado que no es tolerable la tortura animal para el entretenimiento humano.

"Ni siquiera voy a entrar en si la tauromaquia es solo un arte, porque no importa. Ni voy a valorar si es solo cultura, porque no importa. Es tortura. La violencia hacia los animales y la indiferencia ante esta violencia son la radiografía de una sociedad enferma, hostil. El maltrato animal, por cierto, tiene relación con otras formas de violencia", dijo Tomé.

La diputada ha reiterado que la suya, es una "propuesta ideológica" y ha insistido en que acabar con la tortura es avanzar hacia una sociedad más justa y la legislación debe estar a la altura de los valores de la gente, recordando la amplia recogida de firmas del colectivo Asturias Antitaurina que demuestra que hay una mayoría de ciudadanos que "exige coherencia democrática".

El Grupo parlamentario Socialista, a través de su diputado Ricardo Fernández, ha indicado que se trata de debatir sobre el tratamiento legal que se le ha dado al maltrato animal en la tauromaquia y también si, "en nombre de la libertad, en nombre de la economía o en nombre de la cultura, en una sociedad que evoluciona y cambia, debemos mantener exactamente la misma consideración hacia este espectáculo".

Ha indicado Fernández que los socialistas entienden la iniciativa en el marco del desarrollo de la ley de Bienestar Animal. Así ha indicado que velarán por el cumplimiento y el desarrollo de la ley y trabajarán por la inclusión de todos los animales dentro del ámbito de protección.

"Lo haremos dentro del marco del consenso y dentro del marco del diálogo y de la construcción, que es el que hemos mantenido hasta la fecha, y esa es la forma en la que entendemos esta iniciativa legislativa", dijo el socialista.

El portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha lamentado que en pleno siglo XXI se siga debatiendo "de algo que es absolutamente obvio".

"El año pasado en el 2004, Colombia fue el último país que prohibió las correas de toros, y es triste que nuestro país se quede, vaya a quedarse, como todo indica, el último de la cola en prohibir ese maltrato animal y esa barbarie", dijo Vegas.

PP, VOX Y FORO EN DEFENSA DE LA TAUROMAQUIA

Desde el PP, José Luis Costillas, más allá de cuestionar una práctica cultural, lo que pretende es "borrar una parte esencial de la identidad histórica, artística y social de nuestro país, la tauromaquia".

"Declarar las corridas de toros como maltrato animal no es solo una posición ideológica, es una simplificación que ignora la complejidad cultural, jurídica y social que rodea esta tradición", dijo Costillas, que indicó que la tauromaquia, "con sus luces y sus sombras, forma parte de nuestro ADN cultural" y ha pedido no destruirla desde la intolerancia, ni utilizarla con fines políticos.

Consideró la portavoz de Vox, Carolina López, que la propuesta de Tomé "no tiene ningún sentido y únicamente le ha faltado pedir que se prohíban los toros porque a Covadonga Tomé no le gustan". También ha acusado López a la proponente de falsear los datos sobre la asistencia a las corridas de toros.

"Le guste o no le guste, la tauromaquia es un arte, patrimonio histórico y cultural de todos los españoles que debemos proteger. Se trata de un espectáculo privado, que no se subvenciona desde el Principado, y que todo aquel que libremente quiere asistir e ir a ver la corrida, paga su propia entrada. Señora Tomé, si a usted no le gustan los toros, no pasa nada, no vaya, nadie le obliga, que es muy distinto a lo que precisamente quiere hacer la izquierda de esta Cámara, que es obligarnos a hablar llingua", dijo López.

El también diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, ha votado en contra de la propuesta y ha indicado que la ley de bienestar animal precisamente estaba excluyó la tauromaquia fruto de su reconocimiento como bien de interés cultural.