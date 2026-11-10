La Junta rechaza elevar el umbral de ingresos para acceder a vivienda pública planteado por el PP

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OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General del Principado ha rechazado este martes una proposición del PP para modificar el Decreto 25/2013, que regula la adjudicación de viviendas del Principado de Asturias, con el objetivo de incrementar el umbral de ingresos exigido para acceder a una vivienda pública en régimen de alquiler.

El diputado del PP, José Agustín Cuervas Mons ha sido el encargado de defender la iniciativa, que contó con el apoyo del diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares. No así con los diputados de Vox que abandonaron el Hemiciclo después del episodio vivido en el pleno, cuando el consejero asturiano Ovidio Zapico dijo que suspendía su asistencia a sesiones de control al entender que le estaban bloqueando la tramitación de la ley de Vivienda.

El diputado 'popular' ha defendido la necesidad de actualizar los requisitos ante la evolución del coste de la vida y el desfase del IPREM, que permanece sin actualizar desde 2023. Ha advertido de que familias que antes cumplían los requisitos pueden quedar ahora fuera de la vivienda pública pese a que su capacidad económica no haya mejorado en términos reales.

El PP ha reclamado elevar de forma inmediata el umbral establecido en el Decreto 25/2013 y ha advertido de que, si no se modifica, algunas familias podrían verse obligadas a abandonar sus viviendas públicas para acudir al mercado libre.

El PSOE ha rechazado la iniciativa y ha acusado al PP de utilizar la propuesta para "blanquear" su posición en materia de vivienda. Los socialistas han advertido de que elevar los límites de ingresos sin incrementar al mismo tiempo el parque público supondría poner a más personas a competir por un recurso que ya es limitado.

Desde Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes ha defendido que cualquier revisión de los criterios de acceso debe realizarse dentro de la futura Ley de Vivienda, y no mediante un "parche" del Decreto.

La formación ha planteado además ampliar el parque público hasta las 15.000 viviendas, blindar la vivienda pública para impedir su venta o descalificación y establecer una única tipología de vivienda protegida de régimen general con carácter permanente.

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé ha calificado la propuesta del PP de "trampa burocrática" y "maniobra de distracción" y ha acusado a los 'populares' de plantear una modificación de los requisitos mientras bloquean la tramitación de la Ley de Vivienda. La diputada ha defendido que la crisis de la vivienda no se resuelve "cambiando decimales en un decreto"