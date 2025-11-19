La Junta rechaza las medidas fiscales de Vox para promover la compra de vivienda

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox, Gonzalo Centeno ha defendido este miércoles en el Pleno de la Junta una iniciativa en la que pedían una batería de medidas fiscales para favorecer la compra de viviendas y lo hacía demás con una premisa: "hay que construir vivienda como sea, vivienda pública, vivienda privada, libre, en protección oficial, como sea y hay que liberalizar el suelo".

La proposición no de ley no ley, que no logró salir adelante porque tan sólo contó con la abstención del PP, instaba entre otras cuestiones, a modificar el IVA con el objetivo de considerar la vivienda habitual de los españoles dentro de los productos y servicios gravados con el tipo superreducido; dotar a los Estados miembros de la Unión de la posibilidad de aplicar a la compra de vivienda habitual el tipo reducido inferior al 5 % o la exención del IVA; establecer una bonificación del 100% del Impuesto de Transmisiones de la cuota tributaria para la compra de vivienda habitual por parte de un español o suprimir del impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto sobre el patrimonio.

También proponía Vox recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF o modificar la Ley reguladora de Haciendas Locales para aumentar los supuestos de bonificación del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), como en el caso de las familias en las que uno de los cónyuges decida dedicarse al cuidado de sus hijos.

"Podemos llevar a cabo un sinfín de medidas que la técnica tributaria y que la legislación comparada, incluso en los distintos territorios de la Nación, ya aplica. Y es que se necesita fiscalidad inteligente y no fiscalidad sectaria o ideologizada", dijo Centeno.

El PP ha coincidido con Vox en destacar que la "fiscalidad de la vivienda está desbocada" y su diputado Andrés Ruiz ha lamentado que la izquierda prefiera que el mayor casero de España sea el gobierno de España.

"Ustedes aspiran a que el mayor casero de Asturias sea el Principado de Asturias. Y esa es la verdad que subyace a todo esto. Y por tanto, desde el PP creemos que debe de ser central dentro de la política de vivienda el acceso a la vivienda en propiedad", dijo Ruiz.

No obstante el PP se ha abstenido en la votación ya que ven algunos errores conceptuales dentro de la propuesta de Vox. Una abtención que ha sorprendido al diputado del PSOE, José Ramón Fernández Huerna.

"Esta misma propuesta fusilada se ha presentado en Cantabria, si no recuerdo mal, en Andalucía, en Castilla y León y en todas, el PP allí donde gobierna votaba en contra. Entonces, es curioso que aquí continúe el noviazgo. Tienen que estar ustedes absolutamente ruborizados por estas estas cuestiones", dijo el diputado socialista, que ha recordado las medidas puestas en marcha por el Gobierno para hacer frente al problema de la vivienda.

Desde IU-Convocatoria, Delia Campomanes ha tildado la iniciativa de Vox como "un folleto de propaganda, pero además, no una propaganda cualquiera, sino una construida a base de datos falsos, bulos, medias verdades y propuestas que incumplirían la normativa europea".

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha incidido en que comparten la gravedad del problema de la vivienda pero "evidentemente difieren del tratamiento que propone Vox, y ha alertando incluso de que "la xenofobia es la herramienta política que usan en esta PNL, como en la vida en general".