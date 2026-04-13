El jurado europeo fija recomendaciones a Oviedo para reforzar su candidatura a la Capital Cultural 2031

Archivo - El equipo de la candidatura de Oviedo como Capital de la cultura Europea 2031 brinda tras conocer que pasa a la siguiente fase. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El informe del panel de expertos independientes de la Unión Europea sobre la fase de preselección de la Capital Europea de la Cultura 2031 en España se ha hecho público este lunes, incluyendo recomendaciones para las ciudades candidatas --Cáceres, Granada y Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo-- de cara a la siguiente fase del proceso.

El documento recoge una serie de orientaciones para reforzar la propuesta de Oviedo, especialmente en aspectos como la dimensión europea, la cooperación internacional, la proyección exterior y la conexión con nuevos públicos.

Las cuatro ciudades finalistas --Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo-- deberán presentar a final de año un nuevo dosier revisado antes de la decisión definitiva, prevista para diciembre de 2026.

Oviedo continúa así avanzando en este proceso, que sitúa la cultura como motor de transformación y proyección internacional.

Según recoge el informe, la candidatura ovetense, articulada en torno al concepto de 'Amabilidá', es valorada como una propuesta "sólida", con una visión contemporánea y alineada con los retos europeos. El panel destaca especialmente su arraigo territorial, la participación de más de 1.000 personas y su extensión al conjunto de los 78 municipios de Asturias.

Los expertos subrayan la calidad y diversidad del programa cultural presentado, que combina distintas disciplinas e integra creación contemporánea, patrimonio, innovación y participación ciudadana.

El informe también pone en valor el potencial transformador de iniciativas como la recuperación de la antigua fábrica de armas de La Vega como polo cultural, así como el respaldo institucional y social a la candidatura, con implicación del Ayuntamiento de Oviedo, el Gobierno del Principado y el conjunto del territorio.