El jurado del IV Concurso Literario de Derechos Humanos premia al alumnado de siete centros educativos - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, dependiente de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, ha celebrado este jueves el acto de entrega del IV Concurso Literario de Derechos Humanos, en el que han sido premiadas obras de estudiantes de siete centros educativos. En esta edición se han presentado 68 trabajos de alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, procedentes de 12 centros de cinco concejos.

En nota de prensa, la directora de la Agencia, Beatriz Coto, ha subrayado "el esfuerzo y compromiso del alumnado que participa desde la primera edición" y ha destacado que el certamen "impulsa la importancia de los derechos humanos a través de la creación literaria, porque desarrolla el pensamiento crítico sobre situaciones que nos empobrecen como humanidad".

Desde su puesta en marcha, el concurso ha contado con la participación de 49 centros educativos de 21 concejos y ha recibido 363 trabajos.

Coto ha alertado de que los recortes en la financiación de la ayuda internacional en los dos últimos años están reduciendo y paralizando programas básicos en los países a los que Asturias destina fondos para cooperación. En este sentido, ha recordado que un informe reciente de Naciones Unidas prevé que en 2026 necesitarán ayuda humanitaria más de 200 millones de niños.

Coto también ha mostrado su preocupación por "las violaciones de los derechos humanos, la impunidad frente a ellas y el agravamiento de la crisis climática", factores que amenazan diariamente la subsistencia de millones de personas.

SOLIDARIDAD, RESPETO Y JUSTICIA SOCIAL

El certamen convocado por la Agencia Asturiana de Cooperación promueve los valores de solidaridad, respeto y justicia social, estimula la creatividad de la juventud y acerca el conocimiento de los derechos humanos. Asimismo, busca que el alumnado ejerza un rol activo como agente constructor de una sociedad más solidaria e inclusiva.

En la edición de este año se han presentado 68 obras: 16 en la categoría A (microrrelato, 1.º y 2.º ESO), 37 en la categoría B (microrrelato, 3.º y 4.º ESO) y 15 en la categoría C (relato, Bachillerato).

El alumnado y los centros premiados en las diferentes categorías del concurso son los siguientes:

Categoría A. Microrrelato (1.º y 2.º de ESO)

• Primer premio: Cesar Álvarez Díaz (CPEB Carlos Bousoño, Boal), por As encantadas queren votar.

• Segundo premio: Chloe Sánchez Frieira de Oliveira (Colegio Auseva, Oviedo), por Lo que aprendí con los ojos abiertos.

• Tercer premio: Joel Alcón García (Colegio Luisa de Marillac), por Un compañero especial

Categoría B. Microrrelato (3.º y 4.º de ESO)

• Primer premio: Adriana Ramos Soto (Colegio Internacional San Fernando, Avilés), por En el punto de mira.

• Segundo premio: Clara Zornoza Quirós (Colegio Corazón de María, Gijón), por Tejer el silencio.

• Tercer premio: Alejandra Anreus Estrada (IES Alfonso II, Oviedo), por Érase una voz.

Categoría C. Relato (Bachillerato)

• Primer premio: Daniela Eugenia Oliveira Aguirre (Colegio Corazón de María, Gijón), por Río Congo, entre la razón y las pasiones.

• Segundo premio: Alfredo García Rodrigues (IES Noreña, Noreña), por El eco del mar.

• Tercer premio: Sarah Arroyo Solana (Colegio Internacional San Fernando, Avilés), por El color del cielo.

El jurado ha estado formado por Dolores Bueno, directora general de Inclusión Educativa y Ordenación; Xuan Santori, profesor, escritor y asesor técnico docente en la Consejería de Educación; María del Pilar Fernández González, profesora de Lengua y Literatura en el IES Alfonso II (Oviedo); Manuel Galán González Pardo, representante de la Coordinadora de ONGD del Principado; y Beatriz Coto. El alumnado premiado ha recibido cámaras instantáneas y lotes de libros.