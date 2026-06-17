El jurado premia el "esfuerzo de superación personal" de Christina Koch en la misión espacial Artemis II

Jurado de los Premios Princesa de Asturias de la Concordia 2026 durante la lectura del fallo en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) - El jurado del Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026 ha acordado conceder este galardón a la astronauta estadounidense Christina Koch, al considerar que su esfuerzo de superación personal ha contribuido a extender las fronteras de la humanidad, apoyada en un amplio trabajo colectivo cuya ejemplaridad se proyecta a toda la sociedad mediante el mensaje de la misión espacial Artemis II: 'Tierra, sois un equipo'.

El jurado del Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026 ha estado integrado por Esther Alcocer Koplowitz, marquesa de Casa Peñalver, Jaime Alfonsín Alfonso, marqués de Alfonsín, Fernando de Almansa Moreno-Barreda, vizconde del Castillo de Almansa, José Ramón Álvarez Rendueles, Ernesto Antolin Arribas, Antonio Brufau Niubó, Alfredo Canteli Fernández, Juan Cofiño González, Manuel Contreras Caro, Juan Carlos Escotet Rodríguez, Isidro Fainé Casas, Ana Isabel Fernández Álvarez, José Antonio Fernández Carbajal, Enrique Fernández Rodríguez, Omar González Pardo, Antonio Huertas Mejías, Alicia Koplowitz Romero de Juséu, Adolfo Menéndez Menéndez, Olvido Moraleda Linares, Mercedes Oblanca Rojo, José Oliu i Creus, María del Pino Calvo-Sotelo, Matías Rodríguez Inciarte, Juan Sánchez-Calero Guilarte, Antonio Suárez Gutiérrez, Javier Targhetta Roza, Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz e Ignacio Ybarra Aznar, presidido por Adrián Barbón Rodríguez y actuando como secretario Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos.