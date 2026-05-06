El jurado premia a Studio Ghibli por transformar la creatividad en conocimiento y comunicación

Lectura del fallo del jurado Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026 en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026, reunido en Oviedo y presidido por Miguel Falomir Faus, ha acordado conceder el galardón al estudio de animación japonés Studio Ghibli "por haber transformado excepcionalmente la creatividad en conocimiento y comunicación".

Según el acta del jurado, "mediante un proceso artesanal de gran imaginación, Studio Ghibli ha creado historias universales llenas de sensibilidad y de valores humanistas: la empatía, la tolerancia y la amistad, así como el respeto por las personas y la naturaleza.

"Sus películas trascienden generaciones y fronteras, y son un referente para los desafíos de la sociedad globalizada y la protección del medio ambiente", destaca el acta.

El jurado subraya que el cine de Studio Ghibli "ensalza la belleza de lo cotidiano y convierte en parte esencial de sus narraciones los instantes de silencio y contemplación".

El jurado estuvo integrado por Irene Cano Piquero, Juan Fernández-Miranda Fernández-Miranda, Álex Grijelmo García, Alma Guillermoprieto, Isabel Izquierdo Peraile, Miguel Ángel Liso Tejada, Begoña Lolo Herranz, Catalina Luca de Tena y García-Conde, marquesa del Valle de Tena, Cristina de Middel Puch, Miguel Ángel Oliver Fernández, Enrique Pascual Pons, Ana Santos Aramburo y Diana Sorensen, y actuó como secretario Óscar Loureda Lamas.