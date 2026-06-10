El jurado reconoce la condición de "extraordinario narrador y ensayista" de Julian Barnes

El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026 durante la lectura del fallo en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026 ha destacado del escritor británico Julian Barnes su condición de "extraordinario narrador y ensayista", dotado de humor e ironía, así como de un "optimismo melancólico y un pesimismo alegre", según sus propias palabras.

En el acta hecha pública este miércoles en Oviedo, el jurado subraya que el autor británico ofrece "una visión lúcida, cálida y compasiva del género humano", y que en su obra emplea la memoria como elemento configurador de la identidad, sin renunciar a la imaginación, con el amor como principio esencial.

Asimismo, resalta que Barnes reelabora, con una mirada europeísta, la historia de la literatura, el arte, la música e incluso la gastronomía, hasta alcanzar "un estilo único" que lo singulariza dentro de una generación de autores británicos "especialmente brillantes".

El jurado considera que dicha generación ha marcado de forma decisiva la literatura contemporánea, situando a Barnes como una de sus figuras más destacadas.

El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026 ha estado integrado por María Sheila Cremaschi, María Dueñas Vinuesa, Marcos Giralt Torrente, Raquel Lanseros Sánchez, Lola Larumbe Doral, Antonio Lucas Herrero, Inés Martín Rodrigo, Sergio del Molino Molina, Berta Piñán Suárez, Marisol Schulz Manaut, Sergio Vila-Sanjuán Robert y Jorge Volpi Escalante, presidido por Santiago Muñoz Machado y actuando como secretario Fernando Rodríguez Lafuente.