Justicia ampliará la plantilla de jueces en Asturias con siete nuevas plazas ante la carga de trabajo

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Justicia ampliará la plantilla de jueces y magistrados en el Principado con la concesión de siete nuevas plazas, atendiendo así a la reclamación efectuada por el presidente y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) teniendo en cuenta la alta litigiosidad y "la fuerte carga de trabajo de varios partidos judiciales".

En concreto, se han concedido tres plazas en Oviedo, dos en Gijón, una en Avilés y una plaza de Juez de Adscripción Territorial con movilidad por el territorio. Las tres primeras se formalizarán el 31 de diciembre y corresponderán a la Sección Séptima (Civil) de la Audiencia Provincial de Oviedo con sede en Gijón; a la Sección Tercera (Penal) de la Audiencia Provincial de Oviedo para aliviar la carga por sus competencias en Violencia sobre la Mujer y Agresiones Sexuales; y a la Sección Primera (Civil) de la Audiencia Provincial de Oviedo.

Posteriormente, está previsto que el 1 de junio de 2027 entren a formar parte del organigrama la plaza número 7 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Oviedo y la número 8 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Gijón.

Finalmente, el 1 de noviembre del próximo año comenzarán a funcionar la plaza número 9 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Avilés y la nueva plaza de Juez de Adscripción Territorial, que dependerá del TSJA para reforzar los partidos con mayores necesidades.

El presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, ha valorado de forma positiva esta ampliación al recoger gran parte de las recomendaciones del órgano de gobierno, aunque ha manifestado que "se seguirá trabajando para satisfacer otras necesidades que no han sido recogidas en esta ocasión".