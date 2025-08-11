Justicia exige a la empresa de vigilancia de Sograndio que garantice la seguridad en las salidas de los internos

Archivo - La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) ha denunciado este sábado la fuga de uno de los internos del Centro de Menores de Sograndio. Aún este sábado se desconoce el paradero del menor - AVISPA - Archivo

OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Gobierno de Asturias ha anunciado este lunes que adoptará todas las medidas legales oportunas para garantizar que la empresa encargada de la vigilancia en el Centro de Responsabilidad Penal del Menor de Sograndio cumpla con sus obligaciones contractuales y asegure la protección durante las salidas autorizadas de los menores internos.

La Viceconsejería de Justicia, según informa el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, ya ha trasladado un requerimiento a la empresa Alcor, propietaria del vehículo utilizado por el personal de seguridad en estos desplazamientos, instándola a respetar las condiciones fijadas en el contrato adjudicado en 2021, prorrogado hasta que se formalice una nueva adjudicación, prevista para finales de octubre. El nuevo contrato contará con una dotación anual de 2,5 millones de euros, lo que supone un incremento de 800.000 euros respecto al actual.

Esta actuación se enmarca dentro de una estrategia de mejora integral del centro de Sograndio, impulsada por el Gobierno de Asturias. Además del refuerzo en materia de seguridad y el reciente nombramiento de una nueva directora, el plan, destacan, se articula sobre otros cuatro pilares: el aumento de la plantilla, la actualización de todos los protocolos de actuación, la renovación del proyecto del centro y diversas mejoras en las instalaciones.

Como parte de este refuerzo, el próximo lunes se incorporarán siete nuevos empleados contratados por la Viceconsejería de Justicia, que prestarán servicio hasta final de año. Además, asegura el Gobierno autonómico que está previsto ampliar la plantilla de forma estructural a través de la relación de puestos de trabajo en el próximo presupuesto autonómico.

La Consejería de Hacienda, añaden, también presentará al personal del centro la estrategia de mejora integral, con el objetivo de iniciar un proceso de negociación que permita implementar los cambios con el mayor consenso posible y en beneficio tanto del funcionamiento del centro como de la atención a los menores internos.