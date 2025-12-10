Juventudes Socialistas e Igualdad abogan por favorecer la denuncia de hechos como el del caso 'Salazar'

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón, Carmen Eva Pérez Ordieres. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Igualdad de la Agrupación Socialista de Gijón, junto con Juventudes Socialistas de Gijón, han manifestado este miércoles la necesidad de que el PSOE favorezca la denuncia de conductas como las denunciadas en el caso 'Salazar', ex dirigente del PSOE y ex asesor en Moncloa, acompañando y asesorando a las mujeres en el proceso judicial que corresponda para, una vez establecidos los mismos, adoptar, en el ámbito interno, las medidas que sean oportunas.

A través de un comunicado, han remarcado que los avances logrados en igualdad solo se van a consolidar si se mantienen en el tiempo y, para ello, han visto necesario "un fuerte compromiso, social y político con los mismos".

Unido a ello, han indicado que las mujeres y la sociedad en general necesitan saber que la igualdad entre mujeres y hombres forma parte de verdad de los valores "irrenunciables" del PSOE y no son un reclamo ni un eslogan electoral.

Esto, según ellos, exige "coherencia y ejemplaridad". A su juicio, solo eso les concederá la credibilidad necesaria para generar confianza en la ciudadanía.

"El feminismo se ha incorporado como uno de los valores del partido socialista y, en coherencia, debe asegurarse que, en todos los niveles de la organización hay personas con esa sensibilidad, que son escuchadas y consultadas en las decisiones políticas cotidianas", han apuntado.

El documento lo firman la secretaria de Igualdad de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón, Gretel Villanueva; la vicesecretaria General de la Agrupación Municipal Socialista gijonesa, Begoña Fernández; la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carmen Eva Pérez Ordieres, y Juventudes Socialistas de Gijón.